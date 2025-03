Microsoft svela gli agenti AI specializzati in sicurezza informatica

Pubblicità

Un anno addietro Microsoft ha presentato Security Copilot, un prodotto di cybersecurity basato sull’intelligenza artificiale: ora il colosso di Windows intende espandere tale soluzione con agenti AI creati per operare in modo autonomo, in grado di assistere team e responsabili di sicurezza sopraffatti dal crescente volume e complessità degli attacchi informatici.

Lo riferisce Microsoft annunciando sei agenti AI per Security Copilot, oltre a cinque altri agenti AI creati da società partner. Gli agenti in questione saranno disponibili in versione preview dal prossimo mese e sono pensati per effettuare attività di “triage” (smistamento), elaborare potenziali problematiche legate al phishing e alla perdita dei dati, dare priorità agli incidenti critici e monitorare le vulnerabilità.

“I sei agenti Microsoft Security Copilot consentono ai team di gestire in piena autonomia sicurezza ad alto volume e task IT integrandosi perfettamente con soluzioni Microsoft Security”, riferisce Vasu Jakkal, vice presidente corporate di Microsoft Security. La multinazionale di Redmond sta collaborando con società specializzate in soluzioni di privacy, sicurezza e governance quali OneTrust, Aviatrix, BlueVoyant, Tanium e Fletch per consentire a terze parti di offrire agenti AI di sicurezza. Queste estensioni semplificheranno analisi relative alla violazione dei dati con OneTrust, o per effettuare un’analisi approfondita delle cause di interruzioni di servizi di rete e guasti con Aviatrix.

Gli agenti AI stanno diventando sempre più popolari, anche in contesti come quello della sicurezza e da molti sono visti come una vera e propria rivoluzione, una svolta epocale che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Microsoft ha riferito che ulteriori dettagli sui suoi prodotti e aganti AI per la sicurezza verranno indicati nell’ambito del prossimo evento Microsoft Secure che si svolgerà l 9 aprile 2025.

