I migliori robot, aspirapolvere e lavapavimenti Dreame tra le Offerte di Primavera

Anche Dreame partecipa alla festa delle Offerte di Primavera su Amazon attraverso una serie di sconti esclusivi sui suoi migliori prodotti dedicati alla pulizia domestica.

Qualche esempio

Dreame X50 Ultra Complete è uno dei robot aspirapolvere attualmente in promozione e, della serie, è tra i più apprezzati dai clienti. Offre un sistema di aspirazione potente accompagnato da spazzole anti-groviglio e una funzione di lavaggio intelligente, con tanto di sistema di svuotamento automatico per ridurre gli interventi di manutenzione. Per saperne di più

Dreame H15 Pro invece è un aspirapolvere verticale che aspira, lava e asciuga in un solo passaggio. Usa un motore potente e un sistema di filtraggio avanzato per offrire una pulizia completa, mentre il design ergonomico e l’autonomia lunga lo rendono comodo per l’uso quotidiano.

Dreame Z30 è una scopa elettrica senza fili che offre una potente aspirazione e un filtro HEPA che cattura la maggior parte delle particelle. La base di svuotamento automatico riduce la necessità di manutenzione frequente.

AirStyle Pro è un acconciatore per capelli con inclusi 7 accessori magnetici e usa un motore che consente un’asciugatura rapida e un minor danno ai capelli rispetto a dispositivi tradizionali.

Il rasaerba robotizzato A2 utilizza un sistema di taglio preciso per i bordi e mappa automaticamente giardini fino a 3.000 m². Per saperne di più

La promozione

Le offerte resteranno valide fino al 31 Marzo salvo esaurimento anticipato delle scorte disponibili nei magazzini.

Qui di seguito l’elenco dei migliori sconti attualmente in corso su Amazon:

Aspirapolvere senza fili

Solo Lavapavimenti e aspirapolvere

Robot Aspirapolvere con o senza lavapavimenti

Asciugacapelli

Giardinaggio

Di più

