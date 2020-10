Da Philips Monitors nuovi display touch interattivi

MMD, partner licenziatario dei monitor a marchio Philips, ha annunciato i nuovi monitor LCD con SmoothTouch e anti-Glare Coating (rivestimento antiriflesso): il monitor Philips 172B9TL (43,2 cm) e il monitor Philips 242B9TL (23,8 “/ 60,5 cm diag.).

I nuovi monitor sono dotati di SmoothTouch, il che significa che il display utilizza la tecnologia touch capacitiva a 10 punti (per una risposta fluida). Il rivestimento in vetro garantisce una protezione antigraffio fino a 7H. Questo è estremamente importante per alcuni settori come vendita al dettaglio, supermercati, logistica e l’industria alberghiera, dove c’è bisogno di una soluzione tattile affidabile e resistente. Le immagini del display sono indicate come “cristalline” con “colori nitidi e grande chiarezza” grazie anche al rivestimento antiriflesso (anti-Glare Coating, abbreviato AG), che aiuta a ridurre il riflesso del monitor touch – rendendo superflua la pellicola aggiuntiva – così da garantire il massimo comfort visivo, fondamentale per interni o ambienti con luci rivolte direttamente al monitor. Questi display soddisfano anche la classificazione internazionale IP65 (solo anteriore) per la resistenza all’acqua e alla polvere, garantendone la protezione da schizzi d’acqua e polvere durante l’uso.

I due nuovi monitor sono dotati di porta HDMI che garantisce connettività digitale universale, due USB 3.1 per il trasferimento dati ad alta velocità e connessione DisplayPort.

I monitor tattili possono essere utilizzati con: le dita, uno Stilus passivo in tessuto conduttivo o gomma e anche con alcuni guanti, I nuovi monitor touch da 17″ e 24″ includono anche la SmartStand con struttura di tipo Z e inclinazione uniforme, regolazione dell’altezza e possibilità di adattarsi a varie posizioni, ma anche il supporto VESA.

Entrambi i modelli offrono SmartContrast, una tecnologia proprietaria che regola automaticamente i colori e l’intensità della retroilluminazione. Il display Philips 242B9TL offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080. Questi modelli sono anche dotati della modalità LowBlue, pensata per il benessere della vista, e della tecnologia Flicker-Free, pensata per ridurre lo sfarfallio e una visione più confortevole.

Oltre a questi nuovi modelli, MMD ha presentato anche una nuova versione dei display touch precedentemente annunciati (242B9T, 222B9T, 172B9T e 162B9T), ora disponibili anche senza supporto. Questi modelli sono una buona opzione per coloro che voglio utilizzare il supporto di montaggio VESA per installazioni fisse. I prezzi di listino dei modelli Philips 242B9TN, 222B9TN, 172B9TN e 162B9TN, sono rispettivament: € 349,00, € 299,00, € 329,00, € 249,00 e.

Il monitor Philips 172B9TL e il monitor Philips 242B9TL sono venduti rispettivamente €369,00 e €399,00.