iMac Pro con processore AMD avvistato su Geekbench

Potrebbe trattarsi di un falso o forse Apple prima del passaggio definitivo a Mac con processori proprietari Apple Silicon potrebbe presentare macchine con microprocessori x86-64 e sorprendere tutti, presentando il primo Mac con CPU AMD. Nell’archivio online di tutti i test effettuati con Geekbench iMac Pro con processore AMD è indicato come “iMacPro1,1” (l’ID dell’attuale iMac Pro) e nei dettagli del processore l’indicazione di un AMD Ryzen 9 5950X, CPU non ancora commercializzata.

Annunciando a giugno la transizione del Mac al suo processore proprietario, Apple aveva riferito di prevedere di commercializzare il primo Mac con Apple Silicon “entro la fine dell’anno” e di completare la transizione in circa due anni. Cupertino aveva nello stesso periodo spiegato che continuerà per alcuni anni a supportare e a rilasciare nuove versioni di macOS per i Mac con processore Intel, e anche di stare progettando alcuni nuovi Mac basati su Intel.