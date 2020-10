Come avere iPhone 12 con iliad, TIM, Vodafone e WindTre

Oggi è il gran giorno di debutto dei nuovi terminali Apple con l’inizio preordini iPhone 12 sia su Apple Store online che su Amazon: anche i principali operatori mobile italiani TIM, iliad, Vodafone e WindTre sono pronti per raccogliere le ordinazioni.

La proposta di TIM online è riservata esclusivamente agli utenti abbonati con TIM per il collegamento di casa. In questo caso è possibile ordinare iPhone 12 Pro nelle quattro colorazioni e nelle capacità di 128GB o 256GB: nel momento in cui scriviamo sul portale TIM non risulta disponibile la versione da 512GB. L’utente può scegliere di pagare in un’unica soluzione oppure in 30 rate senza interessi a partire da 40 euro al mese.

Invece tutti possono comprare iPhone 12 e iPhone 12 Pro con iliad con pagamento in un’unica soluzione. Il pagamento a rate senza interessi invece è riservato per chi è già abbonato con una SIM iliad da almeno tre mesi consecutivi, ricaricata con addebito automatico tramite carte di pagamento e senza aver mai avuto problemi di insolvenza.

Così iPhone 12 64GB con iliad si paga 919 euro oppure in 30 rate mensili da 24 euro e anticipo di 199 euro da questa pagina. iPhone 12 Pro da 128GB si paga 1.179 euro oppure in 30 rate mensili da 30 euro ciascuna con anticipo di 279 euro.

Vodafone mette a disposizione un modulo online per chi non è cliente dell’operatore: compilandolo dal proprio smartphone si verrà notificati non appena il dispositivo sarà disponibile. Anche WindTre sembra in attesa dell’inizio commercializzazione degli iPhone 12 con un conto alla rovescia che punta a venerdì 23 ottobre.

Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12, oltre ai consigli per i preordini su Apple Store online e come averlo il più presto possibile anche con Amazon.