Da Sonnet una scheda PCIe per Mac Pro con supporto di due unità SSD U.2

Sonnet Technologies ha annunciato la scheda PCIe Fusion Dual U.2 SSD, ultimo prodotto di una serie che consente di sfruttare schede di storage ad alte prestazioni per installare unità velocità unità SSD nei computer o in box Thunderbolt con slot PCIe.

La scheda Fusion supporta due unità U.2 NVMe PCIe Gen 3 con lo stesso form factor delle unità SATA da 2,5″ ma rispetto alle connessioni SATA offre performance fino a sette volte maggiori con le più veloci unità SSD.

La scheda PCIe Fusion Dual U.2 SSD consente di installare due unità SSD U.2 di classe enterprise in uno slot full-lenght, montando e collegando le unità SSD senza cavi, adattatori o staffe di montaggio.

Il prodotto in questione è pensato per gli utenti che hanno bisogno di aggiungere unità di storage al proprio computer e richiedono velocità di trasferimento elevate. Schede di questo tipo possono essere usate nell’ambito di flussi di lavoro come il video editing con risoluzioni con girato a 6K o superiore, che si rivelano perfette in accoppiate a unità U.2 NVMe.

Le unità SSD mainstream sono attualmente disponibili con “tagli” fino a 16TB e supportano il trasferimento dati con velocità fino a 3,500 MB/s. Con due unità SSD installate nella scheda PCI di Sonnet configurate come RAID 0 sono possibili velocità fino a 6,250 MB/s.

La scheda PCIe Fusion Dual U.2 SSD è presentata dal produttore come un modo relativamente economico per aggiungere storage veloce e capiente, interessanti in particolare per gli utenti dei Mac Pro 2019. Secondo il produttore la scheda Fusion con due SSD 3.84TB U.2 configurati come RAID 0 offre performance fino al 184% superiori rispetto alla configurazione offerta da Apple con capacità con unità SSD NVMe fino a 8TB, oltretutto con costi di circa il 32% inferiori per terabyte. Acquistando unità SSD U.2 più capienti, gli utenti Mac Pro possono ottenere fino a quattro volte la capacità di archiviazione offerta da Apple.

La scheda in questione è compatibile con macOS, Windows e Linux. Fusion Dual U.2 SSD PCIe Card (identificabile con il part number FUS-U2-2X4-E3) è venduta negli USA 199,99$ (le unità SSD sono ovviamente da acqustare a parte).

