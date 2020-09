Amazon eero e Fire TV Stick Lite trapelano prima della presentazione

Amazon ha invitato i giornalisti USA per la presentazione di nuovi dispositivi hardware che si svolgerà nelle prossime ore, ma prima dell’evento in rete trapelano già due delle novità in arrivo: Amazon eero per le reti mesh con Wi-Fi 6 e anche una nuova Amazon Fire TV Stick Lite.

Attualmente il colosso dell’e-commerce propone eero e anche eero Pro per coprire con rete senza fili Wi-Fi 5 uffici e abitazioni con metrature estese, proposti in confezioni da uno fino a tre dispositivi in base alla metratura e ai piani da coprire. I nuovi modelli avvistati in una registrazione presso la FCC statunitense includono eero 6 Gateway, un estender e anche un router.

L’implementazione della tecnologia Wi-Fi 6 di ultima generazione promette di migliorare prestazioni, copertura e anche prestazioni superiori con un numero maggiore di dispositivi connessi in contemporanea. Dalle foto individuate il design risulta simile se non identico a quello attuale ma sembra sia in arrivo anche la tecnologia Zigbee per gestire casa e dispositivi smart.

Anche la nuova Amazon Fire TV Stick Lite sembra molto simile a quella attuale, telecomando incluso. Su quest’ultimo però sembra mancare il tasto per regolare il volume, assenza che potrebbe essere motivata dalla riduzione del costo di produzione e del prezzo di vendita.

Anche questa possibile novità del colosso di Jeff Bezos è stata segnalata da Zats Not Funny da cui riportiamo una fotografia della chiavetta TV. Al momento non è chiaro se si tratta di un sostituto del modello da 40 euro del 2019 o invece una versione ancora più economica con risoluzione da 1080p.

La presentazione a breve dei dispositivi hardware di Amazon non è l’unica novità in arrivo: sembra infatti che Amazon Prime Day potrebbe svolgersi il 13 ottobre. Lo stesso giorno più volte indicato nelle anticipazioni per la presentazione dei nuovi iPhone 12 di Apple.

