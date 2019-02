Da Vinci, il montaggio perfetto per tutti, un libro italiano spiega la post produzione pro

DaVinci Resolve è una apprezzata soluzione di post produzione professionale che offre montaggio online e offline, correzione colore, post audio, e ora anche effetti visivi in un solo programma.

Tra le peculiarità di questo software, la possibilità di spostarsi tra montaggio, correzione colore, audio, ed effetti visivi, senza bisogno di esportare o conformare file tra diverse applicazioni. È un software usato in produzioni cinematrografiche di Hollywood e non solo, serie e programmi TV e spot pubblicitari di successo.

“DaVinci, il montaggio perfetto per tutti. Intro, approfondimenti, esercizi” è un volume di Alberto Pian, il primo libro in Italia su DaVinci Resolve (la versione gratuita), che parla di Editing, Color Correction e Grading utile per chiunque abbia voglia di imparare a montare semplici filmati o creare un proprio stile personale per produzioni più impegnative.

Il libro nasce come guida destinata non soltanto ai principianti ma anche ai montatori più esperti che desiderano passare a Resolve per l’editing dei propri filmati. Le tecniche di color correction e di editing illustrate nel libro possono essere applicate con tutte le versioni del software a partire dalla 12.

Il manuale, di facile e piacevole lettura, è corredato da spiegazioni teoriche e da esercitazioni pratiche utili ad approfondire la conoscenza del software per sfruttare al meglio la capacità creativa di editor e colorist. Gli esercizi pensati per il libro sono funzionali a padroneggiare le fasi principali per la realizzazione di un progetto video completo.

Nello specifico, attraverso schede ed esercizi, il lettore impara a gestire il progetto, importare e organizzare i file multimediali, inserire i metadati, transcodificare e processare le clip in batch, sincronizzare audio e video. L’utente può fare pratica con le funzioni di edit e di trimming, imparare a inserire transizioni, effetti, titoli, keyframe dinamici e statici e molto altro.

Il libro fornisce inoltre una base teorica della scienza del colore, della color correction primaria e secondaria, della lettura degli scopes per il bilanciamento delle immagini e del grading per creare look e stili specifici.

In aggiunta alle tecniche di montaggio e di color correction, nel libro si trovano anche esercizi per imparare l’utilizzo delle LUT. Sono presenti indicazioni su come si usa il pannello del delivery per lavorare con i preset, impostare nelle preferenze i codec audio e video, avviare una coda di rendering ed esportare il progetto completo.

Il volume prevede sia un percorso didattico sequenziale che la libera consultazione sulla base delle proprie esigenze personali. In tale contesto formativo, il manuale favorisce un utilizzo rapido e approfondito di una scelta di funzionalità del software, così da lasciare maggiore tempo e spazio alla libera sperimentazione e all’espressione della propria creatività.

Il volume è disponibile in ePub e PDF: nel momento un cui scriviamo è in offerta lancio a 12,99 euro anziché 19,99 euro.