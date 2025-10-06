Dacia Hipster Concept, la city car elettrica essenziale per combattere le cinesi

Dacia ha presentato il nuovo prototipo Hipster Concept, una city car elettrica che punta alla mobilità urbana con un prezzo accessibile e soluzioni essenziali, pensate per favorire praticità e risparmio. La Hipster Concept, lunga 3 metri e pesante meno di 800 kg, offre quattro posti a bordo e un bagagliaio modulabile da 70 a 500 litri.

La vettura si distingue per una forte attenzione alla sostenibilità e all’innovazione nelle scelte costruttive. Le superfici interne sono realizzate con materiali riciclati di origine vegetale, mentre sulla carrozzeria risaltano decori esclusivi e un design semplice ma accattivante, che rappresenta la filosofia Dacia di “mobilità elettrica accessibile e funzionale”. Il colore grigio-blu proposto è in armonia con l’anima “green” del progetto.

Tecnologia a bordo essenziale

Dal punto di vista tecnologico, l’auto adotta un sistema di infotainment essenziale che si basa sull’utilizzo dello smartphone del conducente, inserito in una docking station chiamata YouClip, che serve anche da interfaccia principale per la vettura e può collegare una cassa Bluetooth al posto dell’impianto audio tradizionale. L’assenza di un infotaintment più tradizionale semplifica ulteriormente la struttura della vettura, ma soprattutto abbatte i costi e ne riduce5 la complessità.

La Hipster Concept ha un’autonomia stimata tra i 150 e i 200 km, sufficiente a coprire gli spostamenti medi giornalieri di gran parte degli automobilisti europei con appena due ricariche alla settimana.

Dacia ha optato per una configurazione tecnica minimalista che abbatte il peso e i costi, ma senza rinunciare a elementi di sicurezza come i due airbag e un telaio rinforzato.

Il prototipo è inoltre progettato in previsione di una nuova categoria europea di omologazione dedicata a microcar elettriche leggere, dove alcune normative sulla sicurezza e dotazioni obbligatorie sarebbero semplificate rispetto a quelle delle auto tradizionali.

Tuttavia, la casa rumena prevede che la produzione della Hipster dovrà avvenire in Europa per rispettare tali regolamenti, assicurando così un controllo qualità più rigoroso e una presenza più marcata sul mercato continentale.

La semplificazione spinta a livello costruttivo e la rinuncia a molte dotazioni non essenziali permettono di mantenere il prezzo sotto i 15.000 euro, rendendola così un’alternativa concreta all’offerta delle microcar cinesi e alle auto elettriche più costose.

La Hipster Concept di Dacia prevede una velocità massima intorno ai 90 km/h. Per contenere i costi, la vettura adotta una configurazione minimalista: gli interni montano sedili in tela, i finestrini sono manuali e le porte si aprono tramite cinghie invece delle classiche maniglie. Anche le dotazioni elettroniche sono ridotte al minimo indispensabile.

La vettura potrebbe essere proposta in un solo colore, come il grigio-blu tipico del prototipo presentato, ponendo l’accento su un design essenziale e funzionale.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.