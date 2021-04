Dacia Spring a 9.640 Euro vuole “democratizzare la mobilità elettrica”

In occasione del lancio della nuova Dacia Spring, defnita come “l’auto elettrica più accessibile del mercato”, l’azienda rumena produttrice di autoveicoli (marchio del Gruppo Renault) è partita alla conquista di cinque grandi città europee per proclamare quella che definisce la “democratizzazione” dei veicoli elettrici.

L’azienda ha deciso di collaborare con degli street artist per simboleggiare una ventata di libertà nel mondo della mobilità, promettendo una mobilità 100% elettrica “alla portata di tutti”

Dacia mostra le opere di quattro street artist che hanno impreziosito con la loro creatività le strade di Parigi, Madrid, Milano, Berlino e Bucarest, una campagna per sottolineare che, come la creazione artistica, la mobilità elettrica deve essere accessibile a tutti.

Collegandosi ai canali social di Dacia è possibile scoprire le opere di artisti di talento, noti per il loro impegno nella promozione di un’arte libera da ogni vincolo: William Roden (Pargi), Media ODV (Madrid), Nicola Canarecci (Milano) e Sweet Damage Crew (Bucarest).

Una campagna di guerrilla marketing urbana e interattiva prevede a Parigi, Madrid, Milano, Berlino e Bucarest la possiiblità di cercare 150 clean tag che costelleranno i marciapiedi della città. Ciascun tag consentirà di scoprire uno dei vantaggi della nuova Dacia Spring. Scansionando i codici QR che si trovano a terra, i pedoni posssono visionare la presentazione “dell’auto elettrica più accessibile d’Europa” anche ordinare la Dacia Spring.

Spring è indicato come “il veicolo elettrico più economico del mercato europeo”. Sotto il look da SUV si cela una city car con un abitacolo dotato di 4 veri posti, un motore elettrico semplice ed affidabile e un’autonomia di 230 km (WLTP in ciclo misto) che diventano 305 km in città (WLTP city).

I pre-ordini di Dacia Spring sono partiti dal 20 marzo di quest’anno e le consegne sono previste dal prossimo autunno Sarà disponibile in Italia a partire da 9.460 € (al netto degli ecoincentivi e del bonus rottamazione) o in leasing da 89 € al mese: qui la brochure in PDF e qui le prenotazioni per un video chat diretta sull’autoveicolo…