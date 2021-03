SSD interni ed esterni, microSD e USB Flash Sandisk, Samsung, WD, Trascend scontate fino al 63%

Se volete mettere al sicuro i vostri dati copiandoli all’interno di una memoria esterna, al momento risparmiate anche più della metà sull’acquisto di alcuni dischi di Samsung, Lacie, Transcend, Western Digital e Sandisk in promozione su Amazon fino al 3 di aprile.

Nella migliore delle offerte lo sconto raggiunge perfino il 63% rispetto al normale prezzo di listino, quindi con un risparmio notevole su una serie di memorie che poi vi resteranno per molto tempo. Potete scegliere tra dischi SSD compatti e portatili per archiviare diversi TB di dati tra documenti, film, musica, pacchetti di installazione dei software più utilizzati e videogiochi ed averli sempre in tasca in vacanza e negli spostamenti casa-ufficio, oppure per una copia di backup dell’intero computer da tenere in un cassetto in situazioni di emergenza.

Ci sono anche hard disk esterni con SSD e USB-C, memorie esterne Ultra-Fit dalle dimensioni ridottissime e pure SSD interni da 2.5″ per cambiare la vita del vostro vecchio computer e renderlo velocissimo sia all’avvio che nella vita operativa di tutti i giorni. Non mancano soluzioni di archiviazione casalinga attraverso NAS da collegare in rete e rendere accessibili a tutti i dispositivi della famiglia, in modo tale da poter avere un accesso diretto e volendo anche senza fili a tutti i contenuti condivisi. Soluzioni di questo genere sono particolarmente utili anche per avere una doppia o tripla copia di backup dei dati contenuti in un computer, avendo così la certezza che tutti i file più importanti non vadano persi in caso di danni improvvisi e irreparabili alla macchina principale.

Quale che sia la tipologia di archiviazione di cui avete bisogno, di seguito trovate l’elenco delle memorie che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina. Sono senz’altro un ottimo affare da cogliere al volo, visto che la promozione resterà valida soltanto per poche ore – salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Schede MicroSD

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 128 GB In offerta a 20,99 – invece di 29,99

sconto 30% – fino al 3 apr 21

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 256 GB In offerta a 38,99 – invece di 62,99

sconto 38% – fino al 3 apr 21

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 512 GB In offerta a 86,99 – invece di 114,99

sconto 24% – fino al 3 apr 21

SanDisk Scheda MicroSDXC UHS-I per Nintendo Switch 128 GB, Modello 2019, Prodotto con Licenza Nintendo, 128 GB, Nuova Versione, Rosso In offerta a 26,49 – invece di 53,99

sconto 51% – fino al 3 apr 21

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30, 4K UHD-ready In offerta a 21,99 – invece di 33,99

sconto 35% – fino al 3 apr 21

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 60,99 – invece di 113,99

sconto 46% – fino al 3 apr 21

SanDisk 400GB Extreme microSDXC Scheda di Memoria microSDXC da 400 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 160 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 70,99 – invece di 202,99

sconto 65% – fino al 3 apr 21

SanDisk Extreme scheda di memoria microSDXC da 512 GB + Adattatore SD fino a 160 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), V30 In offerta a 101,99 – invece di 221,99

sconto 54% – fino al 3 apr 21

SanDisk HIGH Endurance Scheda microSDXC 256 GB per Videosorveglianza Domestica e Dashcam, con Adattatore SD, fino a 100MB/s in Lettura e 40MB/s in Scrittura, Class 10, U3, V30 In offerta a 45,99 – invece di 105,99

sconto 57% – fino al 3 apr 21

SanDisk Extreme PRO scheda di memoria microSDXC da 1 TB + Adattatore SD, fino a 170 MB/sec, classe di velocità UHS 3 (U3), 4K UHD-ready, V30 In offerta a 294,99 – invece di 623,99

sconto 53% – fino al 3 apr 21

Samsung Memorie MB-ME256HA Evo Select Scheda MicroSD da 256 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 33,99 – invece di 61,29

sconto 45% – fino al 4 apr 21

Samsung Memorie MB-ME128HA Evo Select Scheda MicroSD da 128 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 19,49 – invece di 33,29

sconto 41% – fino al 4 apr 21

Samsung Memorie MB-ME512HA Evo Select Scheda MicroSD da 512 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 84,99 – invece di 118,39

sconto 28% – fino al 4 apr 21

Schede SD

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 1TB, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 333,99 – invece di 547,99

sconto 39% – fino al 3 apr 21

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 128 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 27,99 – invece di 50,99

sconto 45% – fino al 3 apr 21

Sandisk Extreme Pro Scheda di Memoria da 256 Gb, Velocità di Lettura Fino a 170 MB/S, Classe 10, U3, V30 In offerta a 71,99 – invece di 114,99

sconto 37% – fino al 3 apr 21

SanDisk Ultra 32 GB Sdhc Scheda di Memoria, Velocità Fino a 90 MB/Sec, Classe 10, Confezione tripla In offerta a 23,99 – invece di 36,99

sconto 35% – fino al 3 apr 21

Memorie USB C, USB A e Lightning per iPhone e iPad

SanDisk Ultra Chiavetta USB 3.0 da 32 GB Fino a 100 MB/s, 2 Schede, Rosso/Blu In offerta a 16,99 – invece di 24,99

sconto 32% – fino al 3 apr 21

SanDisk Cruzer Spark 128 GB, Chiavetta USB 2.0 In offerta a 24,99 – invece di 38,99

sconto 36% – fino al 3 apr 21

SanDisk iXpand Luxe Unità Flash 64 GB, 2-in-1 Lightning e connettori USB Type-C per iPhone e iPad In offerta a 42,99 – invece di 52,99

sconto 19% – fino al 3 apr 21

SanDisk Extreme PRO Unità Flash a Stato Solido USB 3.2, Velocità di Lettura Fino a 420 MB/S e di Scrittura Fino a 380 MB/s, 1 TB In offerta a 274,99 – invece di 390,99

sconto 30% – fino al 3 apr 21

Schede Compact Flash

SanDisk Scheda Extreme PRO CFexpress Tipo B, 128 GB, fino a 1.700 MB/sec, per filmati RAW 4K In offerta a 203,99 – invece di 338,99

sconto 40% – fino al 3 apr 21

SSD ESTERNI

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 2 TB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, resistente e Impermeabile In offerta a 314,99 – invece di 647,99

sconto 51% – fino al 3 apr 21

SanDisk Extreme SSD NVMe portatile da 2 TB, USB-C, velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e di scrittura fino a 1.000 MB/s, resistente e impermeabile (IP55) In offerta a 304,99 – invece di 439,99

sconto 31% – fino al 3 apr 21

WD 500GB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Grigio In offerta a 91,99 – invece di 159,99

sconto 43% – fino al 3 apr 21

WD 1TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Oro In offerta a 167,99 – invece di 260,99

sconto 36% – fino al 3 apr 21

Western Digital WD My Passport Go SSD Portatile, 2 TB, Giallo (Bordo Ambra) In offerta a 254,99 – invece di 466,99

sconto 45% – fino al 3 apr 21

WD 2TB My Passport SSD portatile con tecnologia NVMe, USB-C, fino a 1.050 MB/s in lettura, fino a 1000MB/s in scrittura, Rosso In offerta a 289,99 – invece di 442,99

sconto 35% – fino al 3 apr 21

WD BLACK P50 Game Drive SSD 2TB, Prestazioni Ottimi per i Tuoi VideoGiochi, in Movimento In offerta a 376,99 – invece di 631,99

sconto 40% – fino al 3 apr 21

WD_BLACK P50 Game Drive SSD 4 TB, Prestazioni Ottimali per i Tuoi Videogiochi, in Movimento In offerta a 802,99 – invece di 982,99

sconto 18% – fino al 3 apr 21

Samsung Memorie T5 da 2 TB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Nero (MU-PA2T0B) In offerta a 235,44 – invece di 964,99

sconto 76% – fino al 4 apr 21

SSD INTERNI

Transcend TS480GJDM855 JetDrive 855 SSD con Custodia 480 GB per MacBook Air 11″ e 13″, Metà 2013-2017, MacBook Pro Retina 13″ e 15″, Fine 2013-Metà 2015, 1600/1300 MB/s In offerta a 205,29 – invece di 283,11

sconto 27% – fino al 8 apr 21

Samsung Memorie MZ-77Q2T0BW 870 QVO SSD Interno, 2 TB, SATA, 2.5″ In offerta a 169,99 – invece di 285,99

sconto 41% – fino al 4 apr 21

Samsung Memorie MZ-V8P500 980 PRO SSD Interno da 500GB, PCIe NVMe M.2, Nero In offerta a 119,99 – invece di 165,99

sconto 28% – fino al 4 apr 21

Samsung Memorie MZ-V8V1T0 980 SSD Interno da 1TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 134,99 – invece di 149,99

sconto 10% – fino al 4 apr 21

HD ESTERNI RUGGED

LaCie Rugged Mini, Unità Disco Esterna da 1 TB, USB 3.0, Resistente agli Urti e alle Cadute, per PC e Mac, Arancione/Grigio, 2 Anni di Servizi Rescue (LAC301558) In offerta a 74,99 – invece di 99,99

sconto 25% – fino al 31 mar 21

Transcend TS1TSJ25H3B StoreJet25H3B Hard Drive Rugged Esterno 2.5″, micro USB a USB Type A, Blu, 1 TB In offerta a 45,45 – invece di 71,79

sconto 37% – fino al 9 apr 21

Transcend TS2TSJ25H3B StoreJet25H3B Hard Drive Rugged Esterno 2.5″, micro USB a USB Type A, Blu, 2 TB In offerta a 64,93 – invece di 104,02

sconto 38% – fino al 8 apr 21

