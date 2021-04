“Ciao ciao” batteri sullo smartphone con le quattro custodie di Cellularline

Su uno smartphone ci sono dieci volte più batteri di quelli che potete trovare sulla tavoletta del water (non lo diciamo noi, ma è dimostrato da uno studio condotto nel 2012 dall’Università dell’Arizona), ma se usate le nuove custodie di Cellularline i vostri telefoni saranno un bel po’ più igienici.

Mai come oggi siamo consapevoli di quanto l’igiene delle nostre mani e dei prodotti che ci circondano sia importante. Se poi parliamo di un oggetto come lo smartphone, con cui entriamo in contatto quotidianamente, è evidente come l’attenzione alla pulizia sia d’obbligo. Eppure sono in molti a trascurare questo aspetto, nonostante la ricerca di cui sopra è nota da anni: è per questo motivo che Cellularline, cercando di andare incontro alle nuove esigenze dei propri clienti, ha deciso di espandere la gamma di prodotti che incorporano la tecnologia antibatterica Microban, di cui avevamo accennato ad un primo approccio nel maggio dello scorso anno.

Da oggi la troviamo in alcune delle custodie di Cellularline più richieste: nello specifico sulla SENSATION, con finitura in silicone soft touch e interno in microfibra, sulla TETRA FORCE STRONG TWIST, costruita in materiale Versaflex e sulla pratica cover a libro BOOK AGENDA. Tutte e tre ora sono prodotte nella nuova versione dotata di protezione antibatterica, che gradualmente prenderà il posto delle versioni prive di tecnologia Microban.

L’antibatterico di Microban, azienda specializzata nel campo della tecnologia antimicrobica, sarà implementato anche in alcuni dei nuovi prodotti in arrivo, come la SENSATION PLUS, custodia in silicone soft-touch con modulo magnetico certificato “Made for MagSafe”, che consente la ricarica e l’aggancio all’omonimo caricatore di Apple.

La scelta di espandere la gamma con questa tecnologia arriva dopo il successo di ANTIBACTERIAL CASE e ANTIBACTERIAL GLASS, la custodia e il vetro di protezione per iPhone 12 che l’anno scorso hanno inaugurato la collaborazione tra Cellularline e Microban. Integrata durante il processo di produzione, questa tecnologia protettiva interagisce con i processi vitali dei batteri, impedendone la sopravvivenza e la proliferazione. Test eseguiti da laboratori indipendenti hanno mostrato come questa tecnologia riduca attivamente fino al 99,9% dei batteri sulle superfici trattate, mantenendole igienicamente più sicure.