Dal Triplete a Ted Lasso: Mourinho offre i suoi consigli nello spot Apple TV+

State seguendo come noi la spassosa serie Apple TV + “Ted Lasso con protagonista (e pure co-autore) uno spaesato ma confidente Jason Sudeikis chiamato ad allenare una squadra di calcio inglese sulla base di una vittoria nel calcio americano in una remota cittadina del Kansas.

La storia surreale si basa proprio sulla differenza di cultura sportiva e di regole specifiche tra i due paesi e l’ingenuità di Ted che pensa di poter applicare la sua filosofia di allenamento e di vita in un contesto totalmente diverso da quello in cui è cresciuto. Ted si troverà ad affrontare l’uso strumentale e vendicativo che l’attuale proprietaria del Club inglese vuol fare della sua inesperienza di ingenuo bambinone americao per vendicarsi del marito fedifrago e spaccone da cui ha ereditato la gestione del Club…. ma le cose non vanno così male e Lasso ha la qualità di di offrire soluzioni, apparentemente strane, a chiunque affronta la vita con difficoltà e di ascoltare i consigli di tutti, esperti e meno esperti.

E chi può dare un consiglio più efficace sul calcio inglese e quello internazionale di José Mourinho? Lo spot si concentra proprio su questo: Ted Lasso chiama l’allenatore e chiede quali sono le differenze nel calcio a seconda della nazione in cui viene giocato.

Ovviamente Mourinho ha consigli sia per quello italiano che quello spagnolo che quello francese tra qualche parola sconosciuta (il “catenaccio” italiano) e fraintesa (il tiki-taka spagnolo preso per una preparazione del pollo) e soprattutto su come affrontare la stampa inglese, notoriamente poco amata da Josè.

Lo scambio di battute è simpaticissimo e lo godrete ancora di più se seguite la serie su Apple TV che presenta nuove puntate ogni venerdì in Italia e arriverà alla quinta entro la fine di Agosto.

Per tutte le notizie su Apple TV+e su come iscrivervi al servizio vi rimandiamo alla pagina dedicata di macitynet.it