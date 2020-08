Yamaha lancia PWseries CE, il nuovo motore per le bici elettriche, ottimizzato per assicurare praticità, sia quando è rimossa sia quando è installata sulla bicicletta per la guida di tutti i giorni in città. La serie PW CE, spiega la società, nasce per assicurare comfort alla guida, per una mobilità quotidiana, sia per andare in ufficio, sia per la scuola, che per lo shopping.

L’unità eroga 50 Nm di coppia e offre tutti i vantaggi di una bicicletta elettrica. La serie PW CE offre supporto per le strade in pianura dei centri abitati ed è studiata per circolare nei sobborghi anche in salita. La serie PW CE è l’unità di trasmissione più leggera della gamma Yamaha, e pesa appena 2,9 kg nella versione con freno a contropedale; il suo peso assicura maneggevolezza durante la guida e trasporto a mano in tutta serenità.

L’unità è silenziosa, con Yamaha che ha fatto il massimo per coprire il segmento del trasporto urbano con un’unità realmente poco rumorosa. In questo modo la serie PW CE, assicura passeggiate rilassanti, per immergersi completamente nella natura.

Il motore elettrico propone una nuova funzione di assistenza alla spinta che è utile quando si spinge la bicicletta anche su pendii ripidi o per traportare carichi pesanti, da un rimorchio per i bambini a un carico su trasportino.

Non manca, ovviamente, la modalità di assistenza automatica per la serie PW CE, che offre una sensazione di relax alla guida, adattandosi rapidamente ai costanti cambiamenti delle condizioni di guida in città e gestendo le continue fermate e ripartenze per semafori e pedoni. La modalità di assistenza automatica fornisce anche un aiuto efficace e fluido per ogni partenza.

Tra i principali dati tecnici del motore, l’ unità di trasmissione PW-CE propone una forza di 250 W e 50Nm, con una modalità di assistenza diversificata, a seconda che si scelga tra alte prestazioni, eco, standard,+eco e assistenza automatica.

Da notare che al fine di garantire un servizio ancora più rapido e flessibile ai produttori di biciclette europei in un mercato in rapida espansione, Yamaha Motor Co. in Giappone ha trasferito la distribuzione dei suoi sistemi di e-bike OEM a Yamaha Motor Europe (YME) dall’1 luglio 2020. Dalla sua sede centrale a Schiphol-Rijk, Paesi Bassi, la vicinanza di YME ai suoi clienti europei consentirà all’azienda di fornire un servizio ancora più competitivo ed efficiente a vantaggio di produttori, rivenditori e utenti finali.

Se siete interessati alla viabilità ecosostenibile, per completezza vi invitiamo a leggere i seguenti articoli, incentrati per l’appunto su bici e monopattini elettrici: