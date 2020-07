Ted Lasso, è online il trailer della serie tv comica di Apple TV+

Apple ha pubblicato il trailer di Ted Lasso, la nuova serie tv comica che sarà disponibile in streaming su Apple TV+ a partire dal mese prossimo. Continua così, con un titolo perfetto per chi ceca un intrattenimento senza pensieri, ad arricchirsi il catalogo della televisione in streaming di Cupertino.

A partire dal 14 agosto su Apple TV+ gli utenti potranno vedere le vicende di Ted Lasso, interpretato da Jason Sudeikis: un allenatore di football del Kansas ingaggiato per allenare una squadra di calcio professionista in Inghilterra, pur non avendo mai avuto alcuna esperienza come allenatore di calcio.

L’attore protagonista, Jason Sudeikis, ha fatto parte del cast del Saturday Night Live, ed è noto per le sue interpretazioni in “We’re the Millers” e “Horrible Bosses”. Sudeikis è anche autore della serie, assieme a Bill Lawrence, e ha già interpretato il personaggio Ted Lasso in una serie promozionale per la Premier League di NBC Sports.

Produttori esecutivi sono, insieme agli autori, anche Jeff Ingold e Liza Katzer.

Luglio è stato un mese di grandi annunci per Apple TV+: oltre a Ted Lasso, la televisione di Cupertino ha presentato molte altre produzioni, che presto si potranno vedere sulla tv marchiata mela morsicata.

Tra queste, il film basato sulla graphic novel Snow Blind, prossime produzioni di Idris Elba, attore, sceneggiatore, regista, produttore cinematografico e televisivo, l’accordo pluriennale complessivo con la Maurice Sendak Foundation, collaborazione mediante la quale verranno sviluppatati nuovi progetti partendo dalle idee dell’autore e illustratore statunitense Maurice Sendak e ha presentato il trailer della docu-serie sportiva di Apple TV+ “Greatness Code”.

Inoltre, Apple ha anche annunciato un accordo invidiabile da parte degli altri giganti dello streaming tv: Cupertino ha ottenuto i diritti di “Emancipation”, il thriller diretto da Antoine Fuqua, che arriverà prima ai cinema e poi su Apple Tv+.

