Amazon rilancia: sconti a pioggia sugli iPhone più recenti, prezzi ai minimi storici

Se siete ancora in vacanza e vi serve un iPhone, sedetevi da qualche parte, anche sotto l’ombrellone e prendetevi dieci minuti di tempo perché oggi su Amazon piovono sconti su tutti i modelli di iPhone. Ribassi che riguardano praticamente tutti i più recenti telefono della Mela (persino il nuovo iPhone SE 2020) che si sommano a sconti nel carrello con l’effetto di ridurre al minimo storico il prezzo di diversi di essi.

I ribassi più consistenti arrivano sugli iPhone 11 Pro di tutti i colori e di tutte le capacità di memoria. Ad esempio l’iPhone 11 Pro da 64 GB a 989 euro (invece che 1189€) è al suo minimo storico. Ma lo sconto percentuale (circa il 17%) è lo stesso anche sul modello da 256 GB che viene offerto con uno sconto nel carrello di 60 euro sul prezzo già in offerta di 1199 euro e costa quindi 1139 euro. Si compra ad un ottimo prezzo anche il modello da 512 GB che viene scontato dl 14% a 1371 euro, vicinissimo al minimo storico che ha raggiunto brevemente qualche settimana fa.

Per quanto riguarda iPhone 11 Max l’offerta più appetibile, anche qui grazie ad uno sconto nel carrello, è quella sul modello da 64 GB che viene ribassato per quasi tutti i colori a 1091 euro. La versione da 256 GB, sempre grazie ad uno sconto nel carrello, va al minimo storico: 1262 euro (solo alcuni colori), mentre il modello da 512 GB è offerto come migliore offerta a 1521,88 euro.

Interessanti anche gli sconti che sono proposti sugli iPhone 11 64 GB. Qui, con sempre il gradito aiuto di uno ribasso nel carrello, si scende a prezzi che sono tra i più bassi mai visti almeno per alcuni colori come il nero e il bianco che costano 740 euro (invece che 839). Ma forse l’affare migliore si fa sul modello da 128 GB in colore rosso che viene 749 euro, il minimo storico su Amazon per questo taglio e questo modello.

Per gli iPhone SE 2020 la promozione riguarda in pratica solo la versione da 64 GB. In passato ci sono già state offerte su questo iPhone 8 rilanciato con un nuovo e molto più moderno processore, ma ora a 473 euro, siamo al prezzo migliore mai praticato da Amazon (anche se il taglio percentuale è relativamente modesto)

Se vi interessa, infine, l’iPhone XR che è ancora oggi un ottimo telefono sotto ogni profilo, sappiate che la versione da 64 GB in colore blu costa solo 634 euro. Gli altri colori, grazie ad uno sconto nel carrello, scendono a 645 euro. Il taglio da 128 GB costa invece costa 692 euro, anche qui come per altri prodotti Apple, grazie ad uno sconto nel carrello.