Dalla Cina il primo monopattino a energia solare

Solar Scooter è indicato dal produttore come il primo monopattino a energia solare in commercio. È prodotto da Jiangsu Sunail Intelligence Technology Co. Ltd del gruppo KWVK con sede a Wuxi in Cina, azienda specializzata nel settore del fotovoltaico.

Il monopattino a energia solare Sunail è indicato dal produttore come pensato per essere “un prodotto robusto, ecologico e funzionale” per la Sharing Mobility andando a risolvere una serie di problematiche legate ai monopattini tradizionali come: ricarica difficoltosa (la difficoltà nel ricaricare il monopattino in luoghi pubblici), lenta (le ore che occono per la ricarica), breve durata (la resistenza generale è di soli 20-30 chilometri), costi di ricarica e manutenzione.

Nel monopattino a energia solare la ricarica è continua per cui non c’è difficoltà a trovare punti di ricarica, non si deve fermare il monopattino per diverse ore per ricaricarlo e l’autonomia chilometrica è pressoché illimitata. Essendo a energia solare, la ricarica è ovviamente gratuita; non è necessario sostituire la batteria: essendo a energia solare non necessita di sostituzione batteria.

Il monopattino (qui i dettagli) è dotato di due pannelli solari uno sulla pedana e l’altro sul piantone verticale che sorregge il manubrio. Luci per l’utilizzo notturno. Il telaio è realizzato in acciaio ad alto tenore di carbonio Q235. Le ruote sono da 10 pollici garantendo stabilità e sicurezza di guida. La potenza nominale è 350W. La potenza massima arriva fino a 500 W. La capacità della batteria è di 36 V 12,5 Ah. Il carico massimo è di 180 kg.

Il sistema frenante a disco ventilato, secondo il produttoree ne aumenta le performance in frenata disco freno del 33%, permettendo così una risposta più rapida. I prezzi non sono stati indicati.