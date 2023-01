Apple vuole i diritti streaming del calcio inglese Premier League

Apple investe miliardi non solo per produrre serie tv e film originali destinati al catalogo di Apple TV+, ma dallo scorso anno sono aumentati investimenti e contratti per trasmettere anche gli sport da vivo: dopo aver messo le mani sui diritti per Major League Baseball e Major League Soccer in USA, ora sembra che Apple si stia preparando per presentare una offerta per i diritti streaming del calcio inglese della Premier League.

L’anticipazione arriva dalla testata britannica Daily Mail: attualmente i diritti per la trasmissione in streaming di Premier League sono detenuti da Sky Sports e BT Sport con scadenza nel 2025. Più avanti nel corso di quest’anno Premier League comincerà a pubblicare le offerte e valutare le proposte degli offerenti, tra cui sembra ci sarà anche Apple.

In USA Apple è riuscita a ottenere uno importante contratto con Major League Soccer: questo garantisce i diritti in esclusiva per trasmettere in streaming su Apple TV+ tutte le partite del campionato USA, senza alcuna limitazione né restrizione.

L’interesse di Apple per la Premier League inglese segnerebbe, se confermato, un ulteriore balzo di questa strategia. Le somme sul tavolo sono molto più sostenute perché il calcio è lo sport più seguito in Regno Unito. Ma anche nel caso in cui Apple partecipasse alle offerte e si aggiudicasse i diritti, non potrebbe mai ottenere diritti totali ed esclusivi. Questo perché i termini delle offerte Premier League sono progettati per evitare che una singola società o emittente possa ottenere i diritti per tutte le partite.

A quanto pare squadre di calcio e intere federazioni sperano in un intervento di Apple nel settore. Solo a novembre sembrava che l’impassibile Tim Cook spingesse Apple per comprare la squadra del Manchester United, indiscrezione rapidamente smentita, mentre a settembre 2022 un incontro con De Laurentiis a Napoli, in occasione del ricevimento della laurea honoris causa, ha sollevato speculazioni sull’interesse di Apple per i diritti streaming della Serie A del calcio italiano.