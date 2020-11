Dare un’anima alle infografiche: puoi farlo con Adobe Photoshop

Durante il webinar gratuito organizzato da Espero potrai scoprire trucchi e curiosità sulla creazione di infografiche animate per il web con Adobe Photoshop. Conoscerai e vedrai in azione live il docente ACI (Adobe Certified Instructor) Luca Fiammenghi.



Il software più famoso di grafica creativa: Adobe Photoshop

Lo usano non solo grafici e creativi, ma anche professionisti del mondo del marketing e della comunicazione. Adobe Photoshop è il programma più noto di grafica professionale, usato per infiniti scopi: modificare immagini digitali per presentare prodotti e servizi a clienti, correggere immagini raster per la pubblicazione su stampa e web, rendere omogenee le immagini con correzioni di luci e colori, utilizzare i livelli e i filtri artistici e correttivi. Ma non solo: Photoshop può essere usato anche per creare da zero infografiche animate per il web.

Perché scegliere un’infografica per comunicare il tuo messaggio? Perchè le infografiche ti permettono di veicolare informazioni in modo immediato. Hanno infatti una forma grafica e visuale, più che testuale (non a caso è una tecnica nata dall’incrocio della grafica con il giornalismo), quindi di impatto e veloce comprensione. Perchè la comprensione sia immediata tuttavia non basta costruire un’infografica bella graficamente, ma occorre imparare a costruire una narrazione a immagini che sia chiara e credibile, garantendo la massima leggibilità e fluidità di colori, forme e parole.

Il nostro docente Luca Fiammenghi ci darà dimostrazione di come Adobe Photoshop sia lo strumento perfetto per la realizzare infografiche e animarle.

Animazione per infografica: il webinar gratuito su Adobe Photoshop



Questo webinar organizzato da Espero si terrà online, in diretta, mercoledì 11 novembre, ore 18-19: puoi prenotare qui il tuo posto!

Questo evento online gratuito ti sarà utile sia che tu parta da zero con Photoshop sia che tu sappia già utilizzare il famoso programma Adobe per la grafica creativa.

Il docente ACI (Adobe Certified Instructor) Luca Fiammenghi ti mostrerà (live) i passaggi utili per costruire da zero un’infografica animata per il web.

Imparerai a gestire maschere di livello e maschere di ritaglio per arrivare con le dovute trasformazioni a creare le tue librerie di oggetti e animazioni per il web.

Ecco una breve scaletta del webinar:

– Maschere di livello

– Maschere di ritaglio

– Oggetti avanzati

– Trasformazioni

– Librerie

Scoprirai il potere comunicativo di un’infografica animata per il web e i trucchi per costruirla da zero.

Impara a usare i software Adobe, con una formazione certificata

Noi di Espero sappiamo quanto, in una formazione certificata e professionale, il ruolo del docente sia la chiave per l’efficacia di un corso. Per questo l’obiettivo dei nostri webinar (qui le registrazioni degli eventi online passati) è quello di farti conoscere i nostri docenti: sono esperti Adobe che lavorano con noi da tanti anni nelle nostre aule di formazione (presso le nostre sedi fisiche, ma anche nelle nostre aule virtuali). Vedere come si muovono all’interno dei programmi Adobe ti farà percepire anche l’estrema versatilità dei prodotti Adobe in diversi settori lavorativi, non solo in ambito creativo! Gli stessi docenti li troverai poi in aula, se vorrai partecipare ai nostri corsi Adobe, di cui in nostri webinar sono solo un assaggio!

Ti sarà utile aver già conosciuto i nostri docenti, aver intuito il loro metodo di lavoro e di insegnamento e aver visto in anteprima specifiche funzionalità delle diverse applicazioni (desktop, web e mobile) e alcuni contenuti strategici. E soprattutto vedere con i tuoi occhi quello che puoi imparare a realizzare.

In ognuno di questi incontri virtuali, ovviamente anche in questo dedicato a Adobe Photoshop, c’è sempre spazio per fare domande ai docenti e chiarire eventuali dubbi!