Recensione cover Mujjo in pelle per iPhone 12

Come ogni anno, all’uscita di un nuovo iPhone, si rinnova la corsa all’acquisto di una cover. I dispositivi Apple sono davvero costosi, e dunque in. molti vorranno certamente proteggerli, e perché no abbellirlo, con una custodia. C’è un produttore, che più di altri, mira a competere, quanto a qualità e materiali, direttamente con Apple. E’ Mujjo, che anche quest’anno lancia la sua nuova linea di cover per i dispositivi Apple. In prova il modello Wallet Case e Case, entrambe in pelle.

Le cover Mujjo, anticipiamo subito, non sono di certo le più economiche nel panorama. Non almeno se si guarda al prezzo di listino. E’ chiaro che si tratta di accessori studiati per durare nel tempo, e che dunque si ripagano con la longevità: cambiare cover economiche ogni mese, alla lunga, avrà un costo sicuramente maggiore di queste Mujjo, che quasi certamente si terranno per tutto l’arco di vita del proprio iPhone.

Abbiamo parlato più volte di Mujjo tra le nostre pagine. Si tratta di una società olandese che frequenta il mondo della Mela da parecchi anni, e che si concentra su prodotti di fascia alta, anche per il prezzo, e che quindi trovano quali diretti concorrenti proprio le custodie Apple.

Leather Case Mujjo per iPhone 12

La prima delle cover sotto mano è quella più semplice. Si tratta del modello Leather Case, che riprende in modo fedele quelle in pelle Apple, e che risultano adatte a chi ama uno stile minimale, senza alcuna tasca interna o esterna, e senza altri fronzoli o decorazioni, salvo il logo Mujjo inciso sulla parte bassa.

Negli anni passati abbiamo testato la stessa cover per iPhone XS, e questa nuova variante per iPhone 12 è in effetti molto simile, salvo che per il form factor, adesso ottimizzato per gli ultimi smartphone rilasciati, che hanno forme meno arrotondate e più squadrate. In tutta onesta, queste nuove cover ci sono risultate da subito più comode delle precedenti. La forma squadrata dell’iPhone aiuta già di suo la presa, e questo si riversa nella cover, che si tiene in mano ancor meglio che in passato.

Sebbene non si tratti delle cover più sottili presenti sul mercato, anche con queste cover Mujjo l’iPhone si maneggia molto bene, acquisisce un grip maggiore, restituendo in mano una sensazione di qualità. Si sente, insomma, che si tratta di una cover di fascia alta.

E’ realizzata interamente in pelle, tinta con colori vegetali, trattata in maniera da diventare rigida a sufficienza per agganciarsi precisamente e saldamente al telefono e proteggerlo da graffi e piccoli urti. Peraltro, queste cover hanno la particolarità di migliorare con l’utilizzo: la pelle, infatti, acquisisce nel tempo una speciale patina, che sebbene conferisca quell’estetica di “cover vissuta”, ne migliora l’estetica, e la rende unica.

Questa nuova linea di cover avvolge interamente il terminale, con una cornice che sporge di 1mm al di sopra del vetro frontale, e che quindi mira a proteggere il dispositivo da piccole cadute e graffi. Il piccolo scalino che crea la cornice della custodia sopra lo schermo impedisce allo smartphone di toccare una superficie se si girà il telefono a faccia in giù. La cover è ancor più protettiva agli angoli, che sono interamente coperti.

Come già accennato, la cover è tra le più semplici, senza tasche dorsali porta carte di credito o documenti, che invece caratterizzano la seconda linea di Mujjo, quella chiamata Wallet Case, di cui parleremo più avanti.

Di particolare importanza, la presenza di un panno in microfibra che avvolte la cover al suo interno, che rende il contatto con il retro e i bordi dell’iPhone assolutamente sicuro. In questo modo si evita assolutamente di graffiare l’iPhone, soprattutto la cornice esterna. Come sempre, nelle cuciture di questa cover, sia all’interno che all’esterno, non sono presenti imperfezioni di alcun tipo, né sulle cuciture, né si notano sbavature di collanti.

Tra le particolarità anche quello relativo alla copertura dei tasti, anch’essi in pelle, ma che lasciano utilizzare i pulsanti in modo assolutamente confortevole, anche se c’è da prenderci leggermente la mano. Spieghiamo meglio. Proprio in corrispondenza dei tasti, la pelle è assolutamente morbida e leggermente rialzata. La sensazione che si ha nella pressione dei tasti è quella di un “pulsante a doppia corsa”. In corrispondenza dei tasti la pelle non oppone praticamente resistenza, essendo sufficiente una leggerissima pressione per deformarla.

Solo il tasto mute risulta completamente scoperto, così da essere utilizzato come se la cover non fosse presente. Anche la cornice inferiore è aprtta; questo particolare permette, non solo di collegare il cavo Lightning senza alcun problema, ma anche di alloggiare la cover ad una qualsiasi dock, senza problemi di spessore. Ovviamente, il borso inferiore aperto, sarà comunque protetto dal fatto che i bordi della cover sporgono di 1mm, e dunque la cornice inferiore risulta comunque leggermente rientrata e non a contatto diretto con le superfici, anche durante un urto leggero.

Quanto alla colorazione, anche quest’anno Mujjo ha scelto di mantenere la tonalità chiamata Monaco Blue. Non è più inedita per Mujjo, ma la scelta viene sicuramente premiata dal fatto che quest’anno Apple ha rilasciato la colorazione blu per iPhone 12, che peraltro da un recente sondaggio risulta essere la preferita dal pubblico.

Si tratta di una tinta davvero bella, un blu scuro, che probabilmente si adatta maggiormente ad un pubblico maschile.

Leather Wallet Case

L’altro modello in prova è il Wallet Case, che differisce dal primo per la presenza di una tasca porta carte di credito cucita sulla parte posteriore. Se la qualità rimane la medesima, così come i materiali impiegati e la sensazione nell’utilizzo quotidiano, quel che cambia è la presenza di questa “tasca” sul retro.

Si tratta di una scelta ancor più ricercata della precedente, che non appesantisce più di tanto, né la vista, né certamente il peso della cover, che rimane pressoché invariato. La tasca posteriore è cucita in maniera impeccabile, e anche il filo utilizzo ha lo stesso colore della cover. Si tratta di particolari non da poco, perché servono a rendere curata la cover sotto ogni minimo dettaglio.

Da notare che la tasca è molto aderente alla cover, quindi piuttosto “stretta”. Almeno inizialmente, prima di allargarla leggermente con l’utilizzo, entrerà una sola carta di credito, e starà in sede in modo particolarmente saldo: inizialmente si farà anche a sfilarle. In questo modo, però, le carte di credito, o i documenti saranno certamente al sicuro, saldi, e impossibilitati a cadere inavvertitamente.

Quella della tasca posteriore risulta una scelta certamente vincente, che in molti casi vi permetterà di uscire di casa senza nemmeno portafogli: iPhone, Wallet Case, patente e qualche banconota. Non vi servirà null’altro.

Valgono tutte le considerazioni sopra svolte: qualità ,materiali, e touch and feel rimane il medesimo. Anche la linea di colorazioni è la stessa del modello semplice, con possibilità di scegliere nero, cuoio, blu e verde oliva.

In conclusione la Leather e Wallet Case for iPhone 12 di Mujjo risultano ancora una volta prodotti consigliabili a tutti coloro che non cercano la classica custodia in plastica multicolore, e che non vogliono cambiare cover ogni settimana, magari acquistandole a pochi euro.

Pro

Materiali di qualità

costruzione sopraffine

Piacevole al tatto

Design minimale

Rapporto qualità prezzo adeguato

Contro

Costa quasi quanto quelle Apple

Prezzo al pubblico

Per maggiori informazioni sui prezzi potete visitare il sito di Mujjo. Oltre che sul sito ufficiale, i prodotti Mujjo possono acquistarsi anche su Amazon Italia.