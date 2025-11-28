Black Friday, il mini radiatore silenziosissimo De’Longhi Serie Nano costa 69,90

Se avete un piccolo ambiente da riscaldare e odiate il rumore prodotto dai classici termoconvettori, su Amazon trovate in offerta il De’Longhi Serie Nano TRNS0505M, un radiatore ad olio compatto, potente e del tutto silenzioso costa solo 69,90€ invece di 80€,

Design compatto e potenza regolabile

Il De’Longhi Serie Nano TRNS0505M è un mini radiatore ad olio che si distingue per il formato ultra compatto, con 5 elementi radianti e una potenza massima di 500 watt. Il design salvaspazio lo rende adatto a piccoli ambienti come uffici, camere da letto o bagni, dove è utile un supporto al riscaldamento centrale.

La manopola frontale consente di regolare la temperatura con precisione, mantenendo un buon livello di comfort senza eccessi nei consumi. Il corpo in metallo garantisce stabilità e resistenza, mentre le linee arrotondate aumentano la sicurezza, anche in presenza di bambini.

Silenzioso e facile da spostare

Non avendo ventole, c ome detto, questo radiatore è completamente silenzioso, caratteristica che lo rende adatto anche all’uso notturno o in ambienti dove serve massima discrezione, come studi o sale lettura.

Il peso ridotto e la maniglia integrata facilitano il trasporto da una stanza all’altra. A differenza di modelli più grandi, non necessita di rotelle, risultando più stabile su superfici piane. L’assenza di manutenzione ordinaria e la semplicità d’uso lo rendono una scelta funzionale per chi cerca un dispositivo da usare all’occorrenza nei mesi freddi.

Consumi contenuti e uso mirato

Con una potenza di 500W, il De’Longhi Serie Nano TRNS0505M permette di riscaldamre rapidamente ed efficientemente locali fino a circa 10 m², riducendo gli sprechi di energia rispetto a soluzioni più potenti.

Il sistema ad olio diatermico sigillato consente di mantenere il calore anche dopo lo spegnimento, prolungando l’effetto riscaldante e migliorando l’efficienza energetica complessiva.

Non richiede ricariche né operazioni di pulizia interna. Un’opzione adatta per secondi ambienti, case di villeggiatura o come supporto temporaneo in ambienti poco serviti dal riscaldamento principale.

Il prezzo di listino del prodotto è di 80€. Attualmente è possibile acquistarlo su Amazon a 69,90€

