Black Friday, giocate con iPhone come dei pro con Razer Kishi Ultra a solo 116,69€

Razer Kishi Ultra è il controller definitivo per iPhone 15, Android e anche iPad mini

Su Amazon è in sconto il Razer Kishi Ultra, controller da gioco USB-C compatibile con iPhone 15 e 16, Android e iPad mini. Ora costa 119,69€ invece di 169,99€.

Layout da console e pulsanti mecha-tattili

Il Razer Kishi Ultra integra un set completo di comandi in stile console: pad direzionale mecha-tattile a 8 direzioni, pulsanti ABXY, trigger analogici Hall Effect e stick a grandezza standard con anelli antifrizione. A questi si aggiungono i pulsanti multifunzione L4/R4 programmabili, per personalizzare l’esperienza di gioco. La struttura è pensata per garantire ergonomia anche in sessioni prolungate, con impugnatura solida e finitura opaca.

Compatibilità estesa e connessione stabile

Il controller si collega via USB-C a bassa latenza, garantendo tempi di risposta rapidi su iPhone serie 15 e 16, Android e iPad mini con chip A17 Pro. È compatibile anche con PC, dove supporta vibrazioni aptiche e include un’uscita audio da 3,5 mm. Il design con connessione “a isola” permette l’uso anche con custodie spesse, eliminando la necessità di rimuovere la cover per giocare.

Funzioni avanzate e illuminazione RGB

Attraverso l’app Razer Nexus è possibile accedere rapidamente ai giochi, configurare i tasti, registrare clip e condividere gameplay. Il supporto all’illuminazione dinamica RGB Razer Chroma consente di ricreare anche in mobilità l’atmosfera di una postazione da gaming, con effetti visivi personalizzabili. La funzione ricarica passthrough permette inoltre di giocare mentre si ricarica il dispositivo.

Il prezzo attuale su Amazon è 119,69€, in calo rispetto ai 169,99€ di listino,.

