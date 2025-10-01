Stanco di iTunes o Finder? ottieni DearMob iPhone Manager gratis al 100% + 1077 dollari in regali bonus

Con l’ultimo evento Apple che ha svelato nuovi e fantastici iPhone e aggiornamenti software, molti di noi stanno pensando di aggiornare i propri dispositivi. Ma siamo onesti: spostare le tue preziose foto, i video e i file dal tuo vecchio iPhone a un nuovo Mac o iPhone può essere una seccatura, specialmente usando iTunes e Finder.

iTunes e Finder sono stati gli strumenti predefiniti per i backup e i trasferimenti iOS, ma le loro interfacce macchinose, le prestazioni lente e la mancanza di flessibilità spesso lasciano gli utenti frustrati. Se hai mai avuto problemi con la sincronizzazione, sovrascritture di dati non intenzionali, o hai semplicemente trovato l’intero processo inutilmente complicato, che si tratti di iTunes o Finder, non sei il solo.

È qui che entra in gioco DearMob iPhone Manager: un’alternativa potente e facile da usare sia a iTunes che a Finder, che rende la gestione dell’iPhone semplice, sicura e incredibilmente flessibile. Tiene il passo con le ultime uscite di Apple e offre già pieno supporto per iOS 26 e i nuovissimi iPhone 17/17 Pro/17 Pro Max/iPhone Air, garantendo una compatibilità perfetta indipendentemente dal dispositivo che usi.

E proprio ora, hai la possibilità di ottenere questo fantastico strumento con uno sconto, o addirittura gratuitamente, attraverso il loro evento giveaway a tempo limitato! Inoltre, puoi vincere altri 20 strumenti software multimediali premium (del valore di 1107 dollari), tra cui un potenziatore di video/immagini AI, un convertitore video, un downloader, un editor PDF, un gestore di dati e altro ancora. Continua a leggere per saperne di più.

Perché scegliere DearMob invece di iTunes e Finder?

A differenza di iTunes e Finder, DearMob iPhone Manager è stato creato per la semplicità e il controllo. Che tu stia eseguendo il backup delle foto dal tuo iPhone al Mac, trasferendo video su un disco rigido esterno o spostando tutto su un nuovo iPhone, DearMob ti permette di fare tutto con pochi clic. Niente più regole di sincronizzazione confuse. Niente più dati persi. Solo trasferimenti veloci, selettivi e sicuri.

Offerta giveaway e sconto a tempo limitato

DearMob sta attualmente organizzando un “Carnival for Apple Event 2025”, dove puoi ottenere DearMob iPhone Manager gratuitamente — sì, completamente gratis! Ma affrettati: questa offerta è disponibile solo per un tempo limitato.

E non è tutto: il giveaway include 20 pacchetti software multimediali premium aggiuntivi per l’editing di foto, video e audio, perfetti sia per i creatori di contenuti che per gli utenti di tutti i giorni.

Nota: la versione gratuita del giveaway non supporta gli aggiornamenti futuri di iOS e non funzionerà con le nuove versioni. L'”Edizione Lifetime” è un’ottima opzione per te. Durante il “Carnival for Apple Event 2025”, l’Edizione Lifetime di DearMob iPhone Manager è ora scontata del 62%, a soli 29,95 €, con 3 software multimediali in regalo come bonus:

Licenza di 6 mesi per Macbooster – Pulisce i file spazzatura e rimuove i malware dal Mac.

NTFS for Mac – Accesso completo in lettura e scrittura alle unità NTFS su Mac.

VideoProc Vlogger – Software di editing video intuitivo e potente.

Cosa può fare DearMob iPhone Manager?

DearMob iPhone Manager è uno strumento di gestione dell’iPhone completo ma facile da usare. Non solo soddisfa le tue esigenze quotidiane di backup dei dati, ma offre anche molte altre pratiche funzionalità, come il trasferimento di file, la gestione delle foto e la sincronizzazione della musica. Per gli utenti che gestiscono frequentemente i dati del proprio iPhone, è un’eccellente alternativa a iTunes e Finder.

Backup completo o selettivo dei dati di iPhone e iPad in qualsiasi momento

DearMob consente agli utenti di selezionare l’area di backup e la posizione di output. Gli utenti possono anche scegliere algoritmi di crittografia di livello militare per esportare in modo sicuro file e foto importanti, prevenendo la fuga di dati. Non solo il backup è veloce, ma anche i ripristini lo sono. Gli utenti possono selezionare il contenuto che desiderano ripristinare e importarlo nel loro iPhone senza dover reinstallare l’intero dispositivo, risparmiando tempo e fatica.

Esporta 100 foto originali in 4K in 8 secondi

Gli elementi più popolari da esportare sono probabilmente foto e video. I responsabili di DearMob affermano che DearMob può esportare una media di 100 foto di qualità standard 4K ogni 8 secondi. Elabora 10.000 foto con stabilità e fluidità.

Convertitore multimediale

DearMob offre potenti funzionalità di conversione multimediale. Rileva e converte automaticamente i formati non supportati da iOS, come MKV in MP4, OGG in MP3, HEIC in JPEG, ePub in PDF/TXT; ruota automaticamente i video per la riproduzione a schermo intero e comprime i file video di grandi dimensioni senza perdita di qualità.

Backup con un clic: Esegui il backup di tutto, o solo di ciò che vuoi, sul tuo Mac o PC. I backup crittografati mantengono i tuoi dati al sicuro.

Esporta su computer o disco esterno: Trasferisci facilmente foto e video da iPhone e iPad al tuo Mac o anche a un disco rigido esterno per avere più spazio di archiviazione.

Elaborazione batch: Risparmia tempo trasferendo o eliminando più file contemporaneamente.

Nessuna sovrascrittura dei dati: A differenza di iTunes, DearMob garantisce che i tuoi dati esistenti rimangano intatti durante le sincronizzazioni.

Che tu stia facendo un backup prima di un aggiornamento di sistema, liberando spazio o passando a un nuovo iPhone, DearMob offre la massima flessibilità senza stress.

I passaggi sono semplici e facili

Prendiamo come esempio il backup delle foto dell’iPhone:

Scarica e installa DearMob iPhone Manager. Apri il software e collega il tuo iPhone al computer, poi vai alla scheda di navigazione delle Foto. Sfoglia e seleziona le foto che desideri trasferire sul computer. Fai clic sul pulsante a discesa “Esporta” e scegli se esportare direttamente o esportare HEIC in JPG.

Suggerimenti:

Puoi filtrare rapidamente per data, mese o anno per trovare facilmente le tue foto preferite.

DearMob visualizza le foto in base alle categorie del tuo telefono, inclusi il Rullino foto e gli album nascosti del tuo iPhone, con lo stesso ordine del telefono. Puoi selezionare uno o più album per il backup, e verranno esportati per album per un’organizzazione delle foto più chiara e ordinata.

Puoi selezionare l’opzione “Esporta HEIC in JPG” per convertire automaticamente i file in un formato comune per computer, per una visualizzazione e un backup più semplici.

Non perdere questa occasione: scarica DearMob oggi stesso!

Con i nuovi iPhone all’orizzonte e i dati che si accumulano ogni giorno, non c’è mai stato un momento migliore per abbandonare iTunes e Finder e passare a una soluzione più intelligente.

Partecipa ora al giveaway di DearMob per avere la possibilità di vincere una licenza gratuita più 20 strumenti software multimediali bonus.

Se sei interessato a DearMob iPhone Manager, non perdere questo sconto a tempo limitato. Stanno anche offrendo un fantastico sconto del 62%, più 3 regali, tra cui Macbooster, NTFS for Mac e VideoProc Vlogger. Pagamento unico, uso gratuito a vita e aggiornamenti gratuiti a vita.