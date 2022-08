Deerma CM1900, aspirapolvere senza fili con luce UV

Se volete un’aspirapolvere senza fili che al contempo vi sterilizzi le superfici che state pulendo, Deerma CM1900 è quel che fa al caso vostro tanto più che al momento è in sconto del 70% con spedizione gratis dall’Europa.

Si tratta di un modello portatile, di quelli utili per spazzare tovaglie, divani, tavoli, lenzuola, materassi, sedili dell’auto e altre superfici di questo genere. E’ fornito di due accessori, una spazzola sottile per poter raggiungere anche gli angoli e un disco con lampada UV da 120 Watt incorporata che invece agisce più in profondità, andando a uccidere il 99,9% dei batteri mentre aspira il resto dello sporco.

Ha una potenza di aspirazione pari a 6.000 Pa e nonostante ciò è poco rumoroso (50 dB). E’ alimentato da una batteria ricaricabile da 2.200 mAh che promette fino a 30 minuti di autonomia con una sola carica (16 minuti se si usa a potenza massima): la ricarica completa avviene in circa 5 ore.

Monta un filtro HEPA che riesce a catturare e trattenere anche il pulviscolo più sottile, fino a particelle da 0,3 micron, e un serbatoio da 0,4 litri che permette di spazzare a lungo prima di doverlo svuotare. E’ costruito in plastica ABS, PC e PA, è lungo 34 centimetri circa e alto 17 quando si usa con l’accessorio a forma di disco.

Al momento Deerma CM1900 come dicevamo è in sconto: anziché spendere 228,30 euro si risparmia il 70%, pagandolo quindi 69,78 euro con spedizione gratis dall’europa. L’unica cosa da precisare è che le scorte sono limitatissime, quindi se vi interessa fareste bene a comprarlo subito onde evitare di rimanere a bocca asciutta.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.