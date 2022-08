I Reels di Instagram ora si pubblicano anche su Facebook

Nonostante alcuni passi falsi con Instagram, Meta sta procedendo con il suo piano per rendere Reels una componente più importante e principale delle sue app nel tentativo di competere al meglio con TikTok, per questo sta lanciando diversi aggiornamenti a Reels, in particolare da parte di Facebook: Adesso tutti possono ora incrociare i Reels da Instagram a Facebook con il semplice tocco di un pulsante.

Meta suggerisce che questo cambiamento potrebbe aiutare i creatori a far crescere il loro pubblico sulle app e monetizzare i loro contenuti su entrambe le piattaforme. Inoltre, Facebook ora offre un modo per creare automaticamente Reels utilizzando le storie già condivise.

L’idea è di aiutare le persone a creare Reels velocemente senza alcuno sforzo aggiuntivo. Inoltre, Facebook ottiene adesso più opzioni di remix dei Reels, che Meta ha precedentemente introdotto su Instagram. Adesso è possibile mostrare il video dopo il Reel originale che si sta remixando oltre ad avere l’opzione side-by-side.

Inoltre, l’adesivo Add Yours che è diventato popolare in Stories sta arrivando su Reels su Instagram e Facebook. L’idea è di spingere gli altri utenti a prendere parte a una tendenza. Se si crea il proprio prompt Add Yours, ogni Reels che utilizza l’adesivo apparirà su una pagina dedicata. Anche la persona che ha creato il prompt verrà visualizzata in modo prominente sulla pagina. Quindi se una tendenza Add Yours decolla e l’utente sta dietro di questa, ciò aiuterà a far crescere il proprio pubblico.

Meta ha molta strada da fare per raggiungere TikTok, ma forse queste funzionalità aiuteranno, soprattutto perché l’impegno con Reels sta crescendo su entrambe le piattaforme. TikTok sta cannibalizzando qualsiasi altra app social con video e un recente rapporto di Pew Research ha suggerito che il 16% degli adolescenti statunitensi “quasi costantemente” utilizza l’app, rispetto al 10% per Instagram e al 2% per Facebook.

