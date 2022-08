Metà degli utenti Android valuta iPhone per privacy e sicurezza

Un sondaggio realizzato negli Stati Uniti mostra che gli utenti iPhone e Apple rilevano e percepiscono un livello di privacy e sicurezza superiore rispetto agli utenti Android, ma i dati più interessanti dimostrano che anche gli utenti Android condividono questo sentimento, tanto che praticamente la metà degli utenti Android USA, precisamente il 49% degli intervistati, sta valutando di passare a iPhone per ragioni di privacy e sicurezza.

Senza addentrarci nella definizione di sicurezza percepita impiegata per presentare i risultati del sondaggio di Beyond Identity che ha coinvolto 1.000 persone, dai dati emerge che in generale gli utenti si sentono più sicuri e protetti quando utilizzano dispositivi, software e servizi creati da Apple rispetto a quelli di Google e dell’universo Android.

Questo emerge per esempio quando gli utenti di iPhone 14 Pro Max (76%) dichiarano di sentirsi più sicuri e protetti nel tempo rispetto agli utenti che usano Samsung Galaxy 22 Ultra (74%). Ma il dato percentuale totale nasconde un altro dato rilevante: chi usa iPhone 13 ha più del doppio delle probabilità di dichiarare che si tratta dello smartphone più sicuro che avesse mai utilizzato.

Il divario circa la cosiddetta sicurezza percepita emerge anche dagli utenti di Apple iCloud Keychain che si dichiarano estremamente sicuri (20%) nell’usare il portachiavi cloud per conservare e recuperare password, contro il 13% di chi usa Google Password Manager. Stesso discorso per Apple iCloud, ritenuto estremamente sicuro dal 27% degli utenti, contro il 22% di Google Drive.

Malware, hack e truffe informatiche sono ben noti agli utenti di entrambe le piattaforme (40% e oltre degli utenti totali), ma anche qui l’universo Apple emerge in duplice vantaggio. Un numero maggiore di utenti Apple riferisce di non aver mai subito una violazione di sicurezza e quando questo avviene, c’è il 20% delle probabilità in più di riuscire a recuperare completamente i dati persi rispetto agli utenti Android.

Come indicato, ben il 49% degli utenti Android in USA valuta di passare a iPhone. Non solo: il rilascio di iOS 16, con ulteriori miglioramenti per privacy e sicurezza, ha spinto il 33% degli utenti Android in USA a valutare il passaggio a iPhone e Apple. In questo articolo riportiamo alcuni grafici del sondaggio Beyond Identity.

L’altro versante della medaglia sembra dovuto proprio al maggior senso di sicurezza percepito dagli utenti iPhone, tanto sicuri da risultare molto più inclini a perdere regolarmente lo smartphone, in molti casi anche sei o più volte nel giro di pochi mesi.

