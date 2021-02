Deerma DX700, aspirapolvere verticale con filo scontato dell’84%

Se avete bisogno di un aspirapolvere che sia al contempo economico, pratico e leggero, date uno sguardo al Deerma DX700 attualmente in promozione a 43 euro.

Si tratta di un aspirapolvere verticale di quelli stile Dyson, con il serbatoio all’altezza del manico. La differenza principale però è che qui non si ha a che fare con batterie da ricaricare perché usa il più tradizionale cavo con collegamento diretto alla presa di corrente a parete. E’ perciò una soluzione particolarmente indicata per chi non vuole attendere i tempi di ricarica e che preferisce poter usare l’aspirapolvere alla massima potenza e in continuazione, preferendo la limitazione dei movimenti data dal cavo a vantaggio però della rapidità nella pulizia e nell’assenza di un componente che gradualmente esaurisce la sua capacità e va comunque sostituito.

Il cavo elettrico è lungo 4 metri e mezzo, quindi abbastanza per permettere di raggiungere tutti gli angoli di stanze medio-grandi senza dover interrompere la pulizia per spostare la spina ad un’altra presa. Anche perché per saloni più ampi ci si può sempre affidare ad un cavo di prolunga (da acquistare separatamente).

E’ un aspirapolvere con motore da 600 W che promette un’aspirazione massima pari a 15.000 Pa e nonostante tutto è molto leggero, visto che complessivamente pesa poco più di 2 chilogrammi. E’ venduto insieme ad una spazzola principale per la pulizia dei pavimenti con snodo mobile e inclinabile di 180 gradi, consentendo quindi di raggiungere anche gli angoli più difficili senza grosse contorsioni delle braccia.

In confezione ci sono anche altre spazzole che permettono di utilizzare l’aspirapolvere anche come aspirabriciole per la tovaglia o per raggiungere zone alte come gli anfratti dietro le tende o sopra mensole e mobili. Utilizza anche un sistema a triplo filtraggio che promette di raccogliere anche lo sporco più fine.

Costruito principalmente in ABS con parti in metallo a rinforzo dell’intera struttura, Deerma DX700 come dicevamo è al momento in offerta su TomTop. Anziché 255 euro è applicato uno sconto pari all’84% che porta il prezzo finale a poco meno di 43 euro.

La spedizione, stando a quanto si legge nella scheda di acquisto, dovrebbe essere piuttosto rapida visto che i magazzini si trovano in Germania. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.