Il visore Apple con LiDAR arriverà all’inizio del 2022

Del visore Apple sentiamo parlare ormai da anni, ma a gennaio è arrivato il primo identikit attendibile, ed ora anche JP Morgan dedica un report su questo dispositivo che sembra si differenzierà dai concorrenti anche grazie alla presenza di LiDAR e di sei lenti.

Implementando uno scanner ottico come già fatto prima su iPad Pro 2020 e poi sugli iPhone 12, il visore Apple per realtà aumentata e virtuale potrà rilevare meglio l’ambiente circostante e gli oggetti, offrendo una esperienza utente migliore e più accurata. Purtroppo il report non offre ulteriori precisazioni sulle funzioni svolte dalle 6 lenti indicate.

Ma i dettagli interessanti non finiscono qui: secondo lo stesso report infatti Apple spenderà 500 dollari e oltre per componenti e costruzione, una somma che potrebbe tradursi in un prezzo finale raddoppiato a quasi. Infine l’analista, riportato da China Times, rileva che le specifiche e le funzioni per un visore Apple più compatto e leggero, nelle anticipazioni spesso indicato come Apple Glass, quindi occhiali Apple per la realtà aumentata, obbligheranno Cupertino a un lancio non prima di 12-18 mesi.

In sostanza tutti i dettagli corrispondono con il primo identikit del visore Apple, indicato da Bloomberg come un dispositivo di nicchia, costoso (più dei modelli concorrenti attuali) e in arrivo nel 2022. Ricordiamo che invece secondo Ming Chi Kuo questo dispositivo potrebbe già arrivare entro la fine di quest’anno. Tutte le anticipazioni invece concordano sul fatto che prima arriverà un visore AR VR più simile a quelli oggi in commercio e solo successivamente, a distanza di circa un anno, un visore più leggero e compatto in stile Apple Glass.

