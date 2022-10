Default Folder X, l’utility per Mac a 10 euro anziché 44 euro con BundleHunt

Default Folder X è una utility per Mac che rende più semplice l’apertura e chiusurura delle finestre di dialogo “Salva” e “Apri”.

L’utility in questione esiste da anni (è nata ai tempi del vecchio System 7) ed è apprezzata dagli utenti per la praticità d’uso e la maggiore velocità offerta nella gestione dei file e delle cartelle in fase di salvataggio e di ricerca dei documenti.

Default Folder X visualizza una barra aggiuntiva ai margini di ogni finestra del Finder utilizzata per salvare e aprire i file in macOS; da qui grazie ai menu navigabili con il mouse e a scomparsa, tramite le scorciatoie da tastiera e ai menu pop-up messi a disposizione da Default Folder X l’utente può accedere istantaneamente a cartelle e sottocartelle dove recuperare un documento o salvare un file.

Si possono creare accessi rapidi a cartelle preferite, accedere ad un menù con le ultime cartelle, creare set personalizzati e molto altro. Default Folder memorizza anche l’ultima posizione di una cartella dove il Finder ha selezionato un elemento; questo significa che quando in un lungo elenco dobbiamo importare o accedere a file in sequenza, non abbiamo bisogno di ripartire del primo ogni volta visto che Default Folder ci porterà all’altezza dell’ultimo file selezionato anceh se questo è in mezzo all’elenco.

Default Folder X è proposto in versione completa al prezzo di 44,05 euro e dal sito Web dello sviluppatore è possibile scaricare anche la versione dimostrativa gratuita valida 30 giorni.

Nel momento un cui scriviamo è possibile trovare l’utility a circa 10 euro, inclusa nel bundle autunnale di BundleHunt. Per pagarla così poco dovete sbloccare il bundle pagando 10$. In alternativa, comprando app per un totale di 30$ (e c’è solo l’imbarazzo della scelta…) il costo verrà assorbito. Vi segnaliamo che nel Bundle è presente anche il comodissimo PDF Master a 4 Dollari invece che 70.