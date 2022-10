Apple Watch esplode e manda l’utente all’ospedale

Un utente di Apple Watch Series 7 ha raccontato della sua disavventura, dopo che lo smartwatch si è surriscaldato, successivamente ha iniziato a fumare e alla fine è esploso. Il caso è stato portato all’attenzione di Apple e la multinazionale ha confermato di essere disposta a indagare su quanto accaduto. Allo stesso tempo, tuttavia, Apple ha anche tentato di costringere l’utente a rimanere in silenzio e a non condividere la storia.

In una conversazione con 9to5Mac, lo sfortunato utente di Apple Watch ha spiegato di indossare l’orologio quando ha notato che stava diventando molto più caldo del solito. Ha poi scoperto che il retro di Apple Watch si era rotto e watchOS stava mostrando un avvertimento sulla necessità di spegnere il dispositivo a causa della temperatura elevata. Da notare che la temperatura esterna, al momento dei fatti, era di poco superiore ai 20 gradi Celsius.

Dopo l’accaduto, l’utente ha riferito di aver immediatamente chiamato il supporto Apple per spiegare la situazione. La chiamata è stata instradata attraverso più livelli della gerarchia di supporto di Apple, sino ad arrivare all’attenzione di un manager che ha aperto una segnalazione per ulteriori indagini. Non c’è stata alcuna soluzione o consiglio fornito dopo la chiamata, solo istruzioni di non toccare l’orologio fino a quando non avrebbe ricevuto risposta dall’azienda.

La mattina seguente, tuttavia, la situazione è ulteriormente peggiorata. L’utente si è svegliato trovando Apple Watch ancora più caldo al tatto, tanto che il calore aveva distrutto il display.

Quando l’utente ha preso Apple Watch per scattare una foto da inviare ad Apple, il dispositivo ha iniziato a emettere uno sfrigolio, prima di esplodere, come mostrato nel video. L’orologio ha lasciato segni di bruciatura sul divano di casa e il povero utente è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per scongiurare problemi di avvelenamento da piombo. In realtà Apple Watch non contiene abbastanza piombo per causare effettivamente l’avvelenamento.

Successivamente, lo stesso utente ha contattato di nuovo Apple per dare un aggiornamento sulla situazione. Gli è stato detto che il caso avrebbe ottenuto una “priorità assoluta” e avrebbe ricevuto un aggiornamento entro il lunedì successivo.

La società ha organizzato il ritiro del dispositivo tramite corriere per portare Apple Watch nei suoi laboratori per ulteriori test. Apple ha anche inviato un documento allo stesso utente, chiedendogli di firmarlo, accettando di non condividere questa storia con nessuno. Il proprietario però ha deciso altrimenti: ha rifiutato di firmare il documento e ha invece contattato il sito per raccontare la storia.

Non è la prima volta che una simile storia raggiunge i riflettori, ricorderete della combo iPhone ed Apple. Per entrambi i dispositivi gli incidenti sembrano riconducibili a un problema della batteria: si tratta di un numero estremamente limitato di casi, tenendo presente l’enorme quantità di iPhone e Apple Watch che ogni mese e ogni anno Apple vende in tutto il mondo.

