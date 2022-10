PDFMaster, il passepartout per PDF costa solo 4 dollari invece che 70

PDFMaster di Cisdem è una completa applicazione Mac che consente di convertire, creare, modificare, unire, dividere, comprimere, crittografare e decifrare file PDF e oggi costa solo 4$ se lo comprate nel contesto del Bundle di BundleHunt.

L’uso di PDF Master è molto semplice e intuitivo ma nello stesso tempo mette a disposizione funzionalità avanzate per chi ha bisogno di inviare o modificare PDF in pochissimo tempo.

Al lancio una finestra con gli strumenti principali per la conversione, il merging, la cifratura, lo spit (la divisione di pagine), la modifica, ecc. La conversione può essere effettuata con il drag&drop: basta trascinare uno o più PDF nella finestra centrale per convertirlo nel formato desiderato (DOCX, PPTX, RTFD, TXT, HTML, EPUB, Pages, Keynote, oppure in immagini o ancora estrarre le immagini presenti).

La funzione PDF Merge permette di combinare e fondere più file in un unico PDF; è possibile visualizzare in anteprima il risultato finale, zoomare le pagine, ruotarle, cancellarle e, quando il risultato è quello voluto, salvare il singolo documento finale.

La funzione PDF Encrypt permette di impostare per uno o più PDF password per la lettura e per la stampa, un modo semplice per bloccare i propri file senza compromettere la produttività. È possibile impedire l’accesso non autorizzato ai file PDF cifrandoli con una password che i destinatari dovranno inserire prima di poterli aprire o visualizzare, con limitazioni di modifica e copia applicate in automatico.

Non mancano strumenti per decifrare PDF protetti con password, per creare PDF partendo da documenti Word, PowerPoint, HTML, ecc. ma anche per comprimere i documenti, ad esempio riducendo in modo desiderato la qualità delle immagini.

Tra le peculiarità di PDFMaster, la possibilità di convertire in batch i file PDF in altri formati in modo molto veloce, di convertire parzialmente pagine specifiche o intervalli di pagine di PDF, estrarre immagini (jpeg, bmp, png, gif, tiff) I documenti convertiti mantengono più possibili testi, immagini e tabelle tenendo conto del layout di partenza, così come la struttura dei documenti originali, compresa la formattazione, ecc.

Non mancano funzioni di annotazione: PDFMaster permette di evidenziare, sottolineare o barrare il testo per migliorare la leggibilità; sono presenti strumenti di markup e annotazione PDF, tra cui forma, testo, matita, nota per aggiungere dettagli ai documenti. È inoltre possibile firmare i documenti PDF con la propria grafia, aggiungere un timbro predefinito e ritagliare la parte della pagina PDF che si desidera.

PDFMaster è normalmente venduta 69,99 € ma oggi la trovate anche nel bundle di BundleHunt a solo 4$. Per pagarla così poco dovete sbloccare il bundle pagando 3,5$. In alternativa, comprando app per un totale di 30$ (e c’è solo l’imbarazzo della scelta…) il costo verrà assorbito.