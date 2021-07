Dentro l’app Bikemap oltre 7 milioni di percorsi per bici

Se state cercando qualche nuova pista ciclabile o percorso da fare in mountain bike, c’è un’app che promette di facilitarvi l’accesso a queste informazioni: si chiama Bikemap e include la mappatura di oltre 7 milioni di percorsi presenti in oltre 100 paesi.

Tutti i percorsi possono essere scaricati in modo da poter accedere alle informazioni in essi contenuti anche in assenza di connessione ad internet, in modo tale da navigare in sicurezza in montagna durante un’escursione in mountain bike o in generale su un dispositivo che non è dotato di scheda SIM. Anche il sistema vocale di navigazione intelligente, che guida l’utente lungo la strada segnalando svolte e ostacoli – come costruzioni, buche e strade scivolose – può lavorare senza connessione, rendendo così l’app uno strumento che può essere programmato prima di partire in modo da essere sicuri di poterla usare liberamente in qualsiasi condizione.

Le uscite in bicicletta possono essere tracciate direttamente dall’app, sia sull’iPhone che sull’iPad o sull’Apple Watch, grazie al supporto ai formati GPX e KML, memorizzate e condivise con gli altri utenti che usano l’app, andando così ad estendere costantemente il numero di percorsi percorribili in bicicletta (nel momento in cui scriviamo, oltre 5 milioni di utenti hanno già condiviso i propri percorsi alternativi). E’ possibile scegliere un percorso da seguire e impostare il punto di partenza e il punto di arrivo, con fermate nel mezzo, in modo da essere avvisati dall’assistente vocale (oltre che visualizzarli sulla mappa) al loro raggiungimento. Oltre alla modalità base, la mappa può essere visualizzata anche con gli stili di OpenCycleMap, OpenStreetMap e in modalità notturna, adattando così la consultazione in base al contesto.

Dall’applicazione è anche possibile scoprire la posizione di punti di noleggio delle biciclette, officine di riparazione, stazioni di ricarica per chi ne utilizza una elettrica e anche i parcheggi. Accanto alla mappa col percorso vengono mostrati la velocità, la distanza e la durata attuale della pedalata, funzionando così anche come contachilometri per la bicicletta. E’ possibile cercare un percorso partendo direttamente dalla destinazione desiderata, filtrando magari per lunghezza e tipologia di percorso, oppure per rilevanza e popolarità.

Per quanto riguarda la privacy, lo sviluppatore raccoglie i dati relativi all’utilizzo e diagnosi dell’app in maniera anonima, mentre le informazioni sugli acquisti, sulla posizione, sui contenuti condivisi, sulla cronologia delle ricerche, oltre ai dati identificativi e di contatto sono collegati all’identità dell’utente.

L’app Bikemap è localizzata anche in lingua italiana e si scarica gratuitamente su App Store in versione universale per iPhone, iPad e Apple Watch. La versione attualmente distribuita è la 17.1.1: per poter essere installata sono necessari circa 125 MB, oltre che la versione 13.4 di iOS e iPadOS. E’ possibile potenziarla con il pacchetto Premium che permette di scaricare le mappe offline e ottimizzare il percorso in base al tipo di bicicletta, oltre che accedere a mappe ciclistiche avanzate in 3D, OSM e OCM. I prezzi vanno da 4,99 euro al mese a 44,99 euro l’anno in base al tipo di pacchetto selezionato.