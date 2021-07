Mappe su iOS 15 evidenzia allerte meteorologiche nei percorsi suggeriti

Mappe di Apple continua a migliorare versione dopo versione di iOS e con il futuro iOS 15 non fa eccezione. Nella beta 3 di iOS 15 l’app Mappe tiene conto di allerte meteorologiche per gli spostamenti in auto.

Evidenziata per prima dall’utente ChrisSDreiling su Reddit, la nuova funzionalità di Mappe permette di avvertire i conducenti di inondazioni improvvise note sul percorso che si dovrebbe seguire, proponendo alternative che consentono di evitare strade interessate dalle inondazioni.

Con il sempre maggiore verificarsi di eventi meteorologici estremi, eventi atmosferici che spesso si presentano all’improvviso e senza preavviso, una funzione di questo tipo è certamente utile e sarà ben accolta dagli utenti. Resta da capire quali saranno gli eventi di cui Mappe sarà in grado di tenere conto e per quali aree geografiche.

Mappe in iOS 15 offre molte altre novità: un mappamondo interattivo ricco di rappresentazioni ancora più particolareggiate di catene montuose, deserti, foreste, oceani e altro, nuove funzioni alla guida (la possibilità, mentre si è al volante, di vedere a colpo d’occhio com’è il traffico, se ci sono incidenti, e altri dettagli utili come le corsie per svoltare, le piste ciclabili, le corsie preferenziali per autobus e taxi, gli spartitraffico e le strisce pedonali); quando l’utente si avvicina a uno svincolo complicato, Mappe mostra a una prospettiva 3D a livello strada per aiutare a imboccare la corsia giusta.

Il sito Macrumors riferisce che la mappa dei trasporti pubblici è stata ridisegnata per sfruttare al meglio i nuovi dettagli delle città, e ora mostra anche i percorsi principali degli autobus. Durante il tragitto, nella nuova interfaccia è possibile vedere il percorso e interagire con una mano sola. E quando manca poco alla nostra fermata, Mappe avvisa che è quasi ora di scendere.

Sono presenti nuove schede dei luoghi (per trovare informazioni e contatti delle attività commerciali e saperne di più su elementi geografici come le catene montuose), sono state migliorate le funzioni di ricerca (è possibile filtrare i risultati per tipo di cucina, o vedere solo quelli che offrono il servizio da asporto o sono aperti in quel momento), sono presenti nuovi dettagli per città quali San Francisco, Los Angeles, New York e Londra (con dettagli di strade, alberi, edifici e monumenti), possibilità di attivare indicazioni passo passo immersive (che appaiono in realtà aumentata). Se si usano spesso i mezzi pubblici, è possibile vedere con un tap gli orari di tutte le partenze nei paraggi; è anche possibile anche fissare in alto le linee preferite, così compariranno sempre in cima alla lista se ci sono fermate nelle vicinanze.