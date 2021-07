Instagram, account privato di default per chi ha meno di 18 anni

Instagram renderà automaticamente gli account “privati” se questi sono di utenti che hanno meno di 18 anni (in Italia, in altri Paesi meno di 16). L’idea della piattaforma è rendere gli account privati in modo che solo gli utenti autorizzati possano vedere profili e post di utenti minorenni (solo i follower approvati vedranno le foto o i video sulle pagine delle sedi o degli hashtag).

Instagram spiega che lo scopo è “impedire che i giovani vengano contattati da persone adulte che non conoscono o da cui non vogliono essere contattati”, evidenziando che “gli account privati sono il modo migliore per impedire situazioni di questo tipo”.

Impostare per default come “privati” gli account dei minori dovrebbe permettere di tutelare meglio bambini e pre adolescenti sul social network. Chi lo desidera potrà passare alla modalità “pubblica” in qualsiasi momento. Per visualizzaare e commentare post, Storie o Reel di minoro bisognerà essere follower e aspettare che loro accettino la richiesta. Reel e Storie di utenti “privati” e non compariranno in Esplora o negli hashtag, una scelta che dovrebbe comportare un calo delle interazioni fra utenti e di permanenza sulla piattaforma ma, come già detto, un vantaggio in termini di sicurezza.

Gli account sui social network, specialmente quelli di utenti che vantano molti follower, sono un boccone appetitoso per i cybercriminali. È consigliabile non solo renderli privati ma rafforzare la sicurezza attivando l’autenticazione a due fattori per evitare di perdere accesso al prorio account. L’autenticazione a due fattori è un sistema di sicurezza con il quale, oltre alla password, viene richiesto anche un codice di accesso speciale o una conferma di accesso ogni volta che l’utente o qualcuno tenterà di accedere all’account da un sistema diverso da quello consueto (qui i dettagli su come proteggere l’account Apple).