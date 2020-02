I nuovi auricolari wireless Powerbeats4 approvati dalla FCC

Apple ha ricevuto l’approvazione dalla Federal Communications Commission (FCC), la Commissione federale per le comunicazioni, per nuovi auricolari wireless che riportano il model number A2015 descritti come “Power Beats Wireless” neila documentazione richiesta dalla normativa.

Si tratta con ogni probabilità, riferisce Macrumors, degli auricolari “Powerbeats4” di cui si vocifera da tempo, accessori che dovrebbero integrare il supporto per “Ehi Siri”, con tracce individuate lo scorso mese nel codice di iOS 13.3.1.

Le “Powerbeats4” dovrebbero essere una versione aggiornate degli auricolari Powerbeats3, anche questi wireless. Il nuovo modello integrerà probabilmente il chip H1 di Apple che vanta una latenza audio bassissima, connessioni wireless più rapide e stabili, la funzione di lettura messaggi con Siri per leggere i messaggi in arrivo attraverso gli auricolari e il supporto a “Ehi Siri” per chiedere di riprodurre un brano, fare una chiamata o trovare indicazioni stradali, anche quando iPhone o iPad sono bloccati.

Apple offre già le Powerbeats Pro wireless, presentate come un accessorio creato per gli atleti e con supporti auricolari regolabili personalizzabili con diverse misure di copriauricolari. Gli auricolari Powerbeats Pro Totally Wireless sono venduti a 249,95 €, vantano resistenza migliorata all’acqua e al sudore e fino a 9 ore di ascolto per auricolare. La custodia di ricarica wireless consente più di 24 ore di ascolto combinato. Sensori di accensione/spegnimento automatico mettono in standby gli auricolari quando l’utente li sfila.

Gli auricolari Powerbeats3 Wireless sono venduti 199,95 €, integrano il chip W1 e una batteria che dura fino a 12 ore, Anche queste sono resistenti all’acqua e al sudore. Il design è ergonomico e l’acustica a doppio driver – parola di Apple – regala “un suono cristallino e dinamico”. Gli auricolari Powerbeats3 Wireless sono forniti con copriauricolari di varie misure e hanno un design a gancio che garantisce stabilità. La confezione include: Auricolari, Copriauricolari in quattro misure, custodia e cavo di ricarica USB universale (da USB-A a USB Micro-B).

