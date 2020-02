Nel 2019 Apple ha rallentato i test con le vetture a guida autonoma

Apple è una delle aziende autorizzate a effettuare test sulle auto a guida autonoma in California. L’autorizzazione in questione obbliga la Mela a comunicare al Department of Motor Vehicles (DMV), equivalente al nostro ufficio della Motorizzazione, il numero di veicoli che si trovano sulle strade e il numero di chilometri percorsi. Queste cifre per Apple sono diminuite in modo rilevante tra il 2018 e 2019: è quanto si evince dagli ultimi dati comunicati al DMV, riportati da Appleinsider.

Su 69 veicoli registrati da Apple, solo 23 hanno effettuato attività di test tra dicembre 20198 e novembre 2019; complessivamente, la flotta di SUV Lexus RX45 modificati dalla Mela ha registrato 7544 miglia nel periodo di riferimento, in enorme calo rispetto alle 79.754 miglia percorse nel 2018.

Tra i dati che le aziende devono riportare quelli che fanno riferimento al “disimpegno del conducente”, in altre parole il momento in cui il conducente deve prendere controllo del volante, al fine di evitare problemi in caso di errore dagli algoritmi per la guida autonoma. Apple ha riportato 64 “disimpegni” nelle 7544 miglia percorse, una media di 8.48 interventi ogni 1000 miglia. Il dato è interessante: l’anno prima aveva riferito la necessitò di una media di oltre 544 interventi ogni mille miglia, segnale che sono stati fatti progressi importanti. Ogni azienda che si occupa di guida autonoma ha un modo differente di misurare questi progressi: alcuni registrano l’intervento solo quando il veicolo è fermo perché non sa che fare, altri non appena il conducente tocca il volante. Lo scorso anno Apple aveva spiegato al DMV di preferire un approccio molto conservativo.

Il progetto “Titan” non è abbandonato ma probabilmente è stato ridimensionato. Nel 2016 la Mela ha deciso di frenare le sue ambizioni nel settore delle auto a guida autonome, il corposo staff che si occupava del progetto è stato rimodulato. Tim Cook nel 2017 ha ad ogni modo dichiarato che l’azienda lavora su non meglio precisati progetti per la guida autonoma ma un anno addietro 190 persone hanno lasciato il gruppo di lavoro, probabilmente operatori che avevano l’obbligo di intervenire in caso di problemi sui veicoli usati per le prove.

