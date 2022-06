Diablo Immortal ha già incassato 24 milioni di dollari

Due settimane dopo il suo rilascio, il primo gioco della saga per iPhone e Android Diablo Immortal di Blizzard ha già incassato circa 24 milioni di dollari. In una stima condivisa con GameDev Reports, una società di analisi ha affermato che il gioco free-to-play è stato scaricato quasi 8,5 milioni di volte nello stesso lasso di tempo, con il 26% dei download originari degli Stati Uniti.

A riferire di questi dati è la società di analisi App Magic, secondo cui la maggior parte delle entrate di Blizzard da Diablo Immortal proviene dall’America. Ad oggi, i giocatori statunitensi hanno contribuito con circa il 43 per cento di tutti i guadagni del gioco.

Per contestualizzare il successo finanziario iniziale di Immortal, Hearthstone, l’unico altro gioco mobile che Blizzard ha pubblicato al momento, ha guadagnato circa 5 milioni di dollari a maggio. Nonostante il contraccolpo ai sistemi di monetizzazione di Immortal, probabilmente nessuno si aspettava che il gioco fallisse. Invece, la preoccupazione per molti fan era uno scenario in cui Immortal avrebbe avuto un tale successo per Blizzard da suggerire al team di continuare questa tipologia di monetizzazione anche per i suoi giochi futuri.

Per il momento, questa paura sembra infondata. Il direttore generale del franchise di Diablo Rod Fergusson ha recentemente affermato che Diablo IV presenterà un insieme diverso di sistemi di monetizzazione rispetto a Immortal:

Per essere chiari, D4 è un gioco a prezzo pieno costruito per il pubblico di PC/PS/Xbox

Con questo tweet Blizzard ha rassicurato tutti dopo la recente proiezione del gioco alla presentazione del Summer Game Fest di Microsoft. Separatamente, Blizzard ha ha anche annunciato questa settimana che Overwatch 2 avrebbe eliminato le loot box. Insomma, buone nuove per chi non ama particolarmente questo sistema di transazioni.

Diablo Immortal è disponibile da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, oppure per dispositivi Android a partire da questa pagina di Google Play Store.