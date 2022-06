Diablo Immortal è già disponibile per iPhone e Android

Il giorno ufficiale di lancio era programmato per giovedì 2 giugno, ma a sorpresa Blizzard ha deciso di anticipare il rilascio di Diablo Immortal: già in queste ore risulta disponibile per iPhone e Android. Una grande notizia per gli appassionati dei titoli Blizzard e in particolare della saga di Diablo: è la prima volta infatti che lo storico sviluppatore porta su dispositivi mobile una delle sue serie esistenti.

Fedele alla saga, si tratta di un gioco di ruolo d’azione in cui siamo chiamati a esplorare un vasto mondo e affrontare intere armate di demoni, per appropriarci di oggetti, attrezzature e bottini ma anche poteri speciali. Si potrà giocare in single player ma una parte importante del gameplay prevede collaborazione o scontri con altri giocatori perché si tratta di un gioco di ruolo online di massa, genere indicato con la sigla MMORPG.

Come nei precedenti titoli della serie, è sempre possibile scegliere il proprio personaggio tra le classi ormai celebri della saga: barbaro, cacciatore di demoni, negromante, crociato, monaco e mago. Lo sviluppatore assicura massima flessibilità di personalizzazione per abilità e poteri speciali, ma anche per equipaggiamento, armi e indumenti. Chi lo ha già provato dichiara che si tratta di uno dei migliori titoli di Blizzard da diversi anni a questa parte ma alcuni, come anche Engadget, sollevano dubbi e riserve sulle microtransazioni.

Rod Fergusson, general manager di Diablo, ha dichiarato che Blizzard ha deciso di anticipare il rilascio della versione mobile, un giorno prima rispetto all’uscita ufficiale del 2 giugno, per avere più tempo in modo che si propaghi e risulti disponibile in tutti i negozi digitali di app sparsi per il globo. Invece la maggior parte degli utenti PC dovrà aspettare ancora qualche ora, fino a giovedì 2 giugno, per poter scaricare e installare il gioco.

Diablo Immortal è disponibile da questa pagina di App Store per iPhone e iPad, oppure per dispositivi Android a partire da questa pagina di Google Play Store. Il prossimo gioco Blizzard in arrivo entro il 2022 (si spera) per iPhone e Android è Warcraft Arclight: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.