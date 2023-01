Dietrofront: la PS5 si può usare senza problemi in verticale

Il riparatore francese che aveva sollevato un polverone affermando che la PS5 non poteva essere usata collocata in verticale, per problemi con il metallo liquido del sistema di raffreddamento, fa marcia indietro.

Wololo, il sito che per primo ha riportato le informazioni citando le dichiarazioni del riparatore, riferisce che il negozio ora affermi che si sia trattato di grande e generale malinteso.

Il sito che aveva riportato per primola notizia, citato poi da molti altri (anche da noi) ha aggiornato l’articolo, spiegando che sule PS5 sulle quali erano stati notati i problemi erano stati effettuati interventi da personale non specializzato. Insomma, i problemi si possono verificare se la console viene aperta da persone senza esperienza e competenze e per le PS5 non c’è alcun rischio di fare danni, e si possono collocare tranquillamente in orizzontale e in verticale.

Here goes nothing:

There was a critical misunderstanding on our end when we thought TheCod3r said the Liquid Metal problem happened on unopened, in-box PS5s. What he said (and meant) was PS5s that had not been opened (the actual console!) by other repair shops prior to him.

(1/2) — Wololo (@frwololo) January 9, 2023

La smentita arriva sicuramente dopo il polverone creato, e con richieste di chiarimenti e interventi di vari esperti in ambito hardware. Come sempre, l’assistenza tecnica in un centro autorizzato è la migliore scelta o quella ad ogni modo da consigliare per la maggiorparte dei casi in cui si dovessero avere problemi.