Il nuovo processore Apple M5 è un mostro della grafica

Assieme ad iPad M5 e MacBook Pro M5 (oltre al non troppo rilevante Vision Pro M5) Apple ha presentato ufficialmente il chip M5, l’attesa nuova generazione di Apple Silicon costruita con processo a 3 nanometri di terza generazione.

Il cuore tecnico della componente, spiega Apple, è la GPU a 10 core completamente riprogettata, con un Neural Accelerator dedicato in ogni core. Questa scelta consente di accelerare i carichi AI direttamente sulla GPU, con un incremento fino a 4 volte nelle prestazioni di calcolo AI rispetto a M4 e oltre 6 volte rispetto a M1.

La nuova architettura porta anche miglioramenti grafici classici: shader potenziati, caching dinamico di seconda generazione e ray tracing di terza generazione spingono le prestazioni fino al 45% in più rispetto alla generazione precedente, con risultati migliori nei giochi, nel rendering 3D e nelle applicazioni grafiche più pesanti.

La CPU resta a 10 core, con quattro performance core e sei efficiency core, ma Apple dichiara core più veloci a livello assoluto e un aumento fino al 15% nelle prestazioni multithread rispetto a M4. Anche il Neural Engine viene potenziato: i 16 core integrati lavorano in parallelo con gli acceleratori GPU e CPU, migliorando la velocità e l’efficienza delle funzioni basate su AI, sia per Apple Intelligence sia per app terze.

La memoria unificata cresce in banda fino a 153 GB/s, circa il 30% in più rispetto alla generazione precedente. Questo aumento consente di gestire modelli AI più grandi direttamente sul dispositivo e di migliorare le prestazioni di CPU, GPU e Neural Engine nei carichi complessi. Le configurazioni (per le versioni desktop) arrivano fino a 32 GB, sufficienti per tenere aperte suite creative pesanti — come Photoshop e Final Cut Pro — mentre si eseguono altri processi in background.

Il chip M5 è pensato per dare una spinta a tre famiglie di prodotti: il nuovo MacBook Pro da 14 pollici, il nuovo iPad Pro e Apple Vision Pro. Su Mac e iPad la potenza extra si traduce in tempi di rendering ridotti, flussi AI locali più rapidi e migliori prestazioni nei software creativi. Su Vision Pro, Apple parla di refresh rate più alti fino a 120 Hz e più pixel renderizzati, con effetti visivi più fluidi e nitidi.

M5 è il primo processore della serie. Nei prossimi mesi, probabilmente ad inizio del prossimo anno, dovrebbero arrivare anche i processori M5 Pro e Max che saranno riservati a macchine più potenti tra cui anche i MacBook Pro 16″.