Digiquest è il decoder digitale terrestre pronto al cambio

Dopo avervi proposto quello Fenner, se siete ancora alla ricerca di un decoder per restare indenni allo switch off, e attrezzare la propria TV al meglio con supporto T2 per la visione dei canali HD, allora vi suggeriamo di dare uno sguardo a questo Digiquest venduto su Amazon. Particolare, anzi particolarissimo, considerando che ha un doppio tuner. Ecco cosa vi permette di fare.

Il decoder Digiquest in questione ha funzione REC e doppio tuner; questo vuol dire che vi permetterà di registrare contemporaneamente fino a due canali, anche se appartenenti a MUX diversi. Grazie a questa caratteristica potrete registrare il programma in onda, ad esempio, sulla RAI, e un altro in onda sulle reti mediaset. Non solo, con questo decoder sarà possibile anche sfruttare la funzione Timeshift, quindi mettere in pausa in diretta grazie al telecomando multicontrollo incluso in confezione. Tutto quello che dovrete fare, per essere pronti a utilizzarlo, e collegare l’alimentatore 12V. La prima volta, ovviamente, andrà effettuata la sincronizzazione canali.

Si tratta di un decoder digitale terrestre FULL HD a 10bit, di facile installazione e con menu di facile utilizzo, con televideo. E’ compatibile con codifica audio Dolby Digital e il telecomando multicontrollo 2 in 1 vi permetterà di controllare decoder e TV, senza dover utilizzare altri telecomandi.

Funziona anche come media center, dove poter vedere film, ascoltare musica e guardare foto, tutto direttamente sul televisore: permette, infatti di riprodurre, video MKV, AVI, MP4, DiVX, oltre agli audio MP3, e alle immagini JPG, BMP, tramite pen drive USB.

Propone, sul retro, collegamento SCART o HDMI, e supporta anche aggiornamenti software via etere (OTA) USB e FTP.

Potete acquistarlo direttamente su Amazon a 43,99 euro, direttamente a questo indirizzo.