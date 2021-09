iPhone 14 Pro senza notch somiglierà un po’ agli Android

Non è la prima volta che Ming Chi Kuo offre indicazioni sulla prossima gamma iPhone 14 del 2022, ma ora l’attendibile analista precisa che gli iPhone 14 Pro del prossimo anno abbandoneranno il notch per dotarsi di un singolo foro per la fotocamera frontale.

Per i non addetti ai lavori forse fa un po’ di impressione iniziare a leggere le anticipazioni su iPhone 14, prima ancora che i nuovi iPhone 13 e 13 Pro vengano spediti e consegnati nelle mani degli utenti che li hanno già preordinati. Ma la previsione di Ming Chi Kuo, riportata da 9to5Mac, conferma ulteriormente altri suoi report precedenti e deve essere presa in attenta considerazione perché ormai da svariati anni risulta essere l’analista più attendibile tra gli osservatori di Cupertino.

Per quanto riguarda gli iPhone 14 Pro il previsto abbandono del notch è una ottima notizia per gli utenti, ormai pochi, che mal sopportano l’intaglio nello schermo. Invece del notch sembra che Apple adotterà la soluzione con singolo foro per la fotocamera nello schermo: l’analista non lo precisa ma questa soluzione risulta possibile solo se Apple implementerà i sensori per Face ID nel bordo superiore o, ancora meglio, in un unica fotocamera frontale.

Il dettaglio curioso però è che abbracciando questa soluzione il frontale dei prossimi iPhone 14 Pro privo di notch e con singolo foro rischia di somigliare a una marea di terminali Android che ormai da anni impiegano questa soluzione. Una scelta piuttosto strana visto che Apple differenzia il frontale di iPhone praticamente da sempre rispetto ai concorrenti, ma forse i designer e gli ingegneri Apple riusciranno a trovare una soluzione in grado di mantenere iPhone 14 perfettamente riconoscibile dal resto.

Per entrambi i modelli iPhone 14 Pro viene anche indicato l’arrivo di una nuova fotocamera grandangolare da 48 megapixel, anche se gli scatti finali potrebbero essere ancora resi in immagini da 12MP se Apple impiegherà la soluzione che fonde 4 pixel in uno per catturare più dettagli e ridurre il rumore, anche questa utilizzata già da alcuni costruttori Android.

Nello stesso report l’analista anticipa che l’anno prossimo arriverà anche un iPhone da 6,7 pollici dal prezzo più abbordabile, una diagonale che finora Apple ha riservato esclusivamente per il suo modello top e più costoso iPhone Pro Max. Si prevede quindi una gamma di quattro terminali in cui scomparirà il modello mini, per avere iPhone 14 e iPhone 14 Max rispettivamente da 6,1″ e 6,7″, accompagnati da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max con le stesse diagonali. La tecnologia Touch ID integrata nel display sembra invece ancora posticipata, ora al 2023.

Infine Ming Chi Kuo ribadisce un’altra sua precedente previsione per l’arrivo di un nuovo iPhone SE con supporto per le reti 5G entro la prima metà del prossimo anno.