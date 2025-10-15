realme e Ricoh insieme per la fotografia di GT 8 Pro e oltre

Arriva l’annuncio realme che farà la felicità di tutti gli amanti della fotografia in mobilità: il noto marchio di smartphone Android ha annunciato la collaborazione strategica a lungo termine con Ricoh Imaging, frutto di quattro anni di sviluppo congiunto. L’accordo è stato annunciato durante un evento a Pechino, dove è stato confermato che il realme GT 8 Pro è il primo smartphone a integrare soluzioni fotografiche co-progettate con Ricoh GR.

Il dispositivo adotta un nuovo gruppo ottico a trasparenza ultra elevata, sviluppato insieme a Ricoh, con prestazioni antiriflesso avanzate, potere risolutivo potenziato e bassa distorsione. Il sistema rispetta gli standard ottici della serie GR.

L’interfaccia “Ricoh GR Mode” replica l’avvio rapido delle fotocamere GR IV ed è accompagnata da funzioni specifiche come Snap Mode, che permette di preimpostare la distanza di messa a fuoco per scatti istantanei.

Il GT 8 Pro offre lunghezze focali equivalenti a 28 mm e 40 mm in formato full-frame, pensate rispettivamente per riprese di scena e per ritratti più concentrati. Inoltre, la collaborazione porterà anche alla modalità Viewfinder, che riduce al minimo le impostazioni accessorie a schermo per favorire la concentrazione sulla composizione.

Lo smartphone presenterà anche cinque preset cromatici ispirati alla tradizione GR — Standard, Positive Film, Negative Film, Monotone e High-Contrast B&W — oltre alla possibilità di creare profili colore personalizzati tramite “Customized Tone”. L’esperienza, inoltre, è completata da elementi di contesto come watermark, album tematici ed etichette GR, insieme a strumenti di condivisione dei filtri creati dagli utenti.

Il lancio globale del realme GT 8 Pro è previsto per i prossimi mesi, con l’obiettivo di rendere disponibili le caratteristiche fotografiche della serie RICOH GR anche nel segmento mobile.

Ricordiamo che il cuore di realme GT 8 Pro sarà il processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, costruito con tecnologia TSMC N3p a 3 nanometri, che servirà a garantire non solo velocità grazie al processore octa-core con architettura 2+6 e frequenze fino a 4,61 GHz, ma anche efficienza energetica da top di gamma. Per gli amanti dei numeri, il produttore ha dichiarato su Antutu un punteggio di 4 milioni di punti.

Le notizie sull’universo Android sono nella sezione dedicata di macitynet.