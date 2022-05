Digitale terrestre, le ultime regioni che devono sintonizzare i canali

Continua il passaggio della televisione italiana a un segnale in alta qualità e, proprio nella giornata di ieri, 1 maggio, è iniziata l’ultima riorganizzazione delle frequenze del digitale terrestre in cinque regioni. Questa volta è toccato alla Campania, Lazio, Liguria, Toscana e Umbria. Ecco cosa cambierà per queste regioni.

Il processo iniziato l’1 maggio 2022 avrà termine il 30 giugno, così da allineare queste cinque regioni alle altre del territorio nazionale. Per queste sole regioni si dovrà procedere con la risintoniziazione dei canali, così da poter continuare a godere della visione dei canali. Prima di effettuare la risintoniziazione, però, accertatevi di non vedere alcuni canali TV: in alcuni casi, televisori e decoder, procedono alla risintoniziazione automaticamente, quindi potrebbe non accorgervi di nulla.

La novità riguarda i canali compresi tra i numeri 1 e 9, e quelli dal 20 in su. Come abbiamo avuto modo di spiegare in questo articolo, infatti, i canali HD saranno riposizionati: RAI 1 passa dal 501 all’1, così come RAI 2 al 2, RAI 3 al 5 e così via. A questa pagina troverete la nuova numerazione completa dopo la risintoniziazione.

Ovviamente, per poter godere dei canali in alta risoluzione l’utente dovrà disporre di una TV con supporto alla nuova codifica. Nel caso in cui il vostro apparecchio sia troppo datato, ma non volete spendere cifre importanti, il consiglio è di acquistare un semplice decoder: spenderete poco, e potrete continuare a guardare tutti i canali in alta definizione.

Inoltre, l’acquisto di un decoder vi preparerà anche allo switch off del 2023, quando il segnale dei vari canali sarà trasmesso solo tramite codifica DVB-T2 – Hevc Main10. A questo indirizzo tutte le informazioni del caso.