Sintonizzazione TV, ecco dove trovare i canali HD dopo l’8 Marzo 2022

L’8 Marzo 2022 ha rappresentato una data importante per il passaggio ad una TV che punta sulle trasmissioni HD, e in molti sono stati costretti a risintonizzare le proprie TV, così da poter godere della nuova distribuzione dei in alta definizione. Ecco come sono adesso posizionati sul lista dei programmi i canali HD e quali sono.

Canali RAI

La prima importante modifica riguarda i canali RAI, in cui però non c’è uniformità. Ed infatti, mentre RAI 1 HD e Rai 2 HD sono adesso visibili, rispettivamente sul canale 1 e 2, per quanto riguarda Rai 3, che è legato alle trasmissioni regionali, è visibile in versione HD alla posizione 103, mentre sul canale 3 rimane la versione in bassa risoluzione. Più nel dettaglio, sul canale 3 si trova in onda Rai 3 in SD ma in versione MPEG4, sul canale 103 si trova la versione HD di Rai 3, mentre sul 503 è presente Rai 3 in SD in versione MPEG2.

Sempre in casa Rai, dopo la sintonizzazione dell’8 marzo 2022, sono state modificate le numerazione di Rai Sport+ HD, che passa dal canale 57 al canale 58. Questo canale continua ad essere visibile anche nella versione in bassa risoluzione al canale 146. Se, invece, cercate Rai Scuola la troverete al canale 57.

Canali Mediadet

Per quanto concerne le reti Mediaset, invece, non c’è stata alcuna modifica. I canali Retequattro, Canale 5 e Italia 1 in versione HD sui trovano, rispettivamente, al 4, 5 e 6 del telecomando.

La7

Continuando con la numerazione, al canale 7 del telecomando si trova adesso La 7 HD, mentre sul canale 507 si troverà la versione SD dello stesso canale. Rimane al numero 29 del telecomando La7d, visibile solo in versione standard.

Pacchetto Discovery

Arriva la rivoluzione in casa Discovery. Dopo la sintonizzazione dell’8 marzo, finalmente quasi tutti i canali della piattaforma passano in qualità HD, mantenendo inalterate la numerazioni precedenti.

Se prima si era costretti a sfruttare l’app Discovery per visionare in HD le trasmissioni, adesso sono invece fruibili in alta definizione alle seguenti numerazioni:

NOVE HD sul canale 9;

sul canale 9; Real Time HD sul canale 31;

sul canale 31; Food Network HD sul canale 33,

sul canale 33, Giallo HD sul canale 38;

sul canale 38; DMAX HD sul canale 52;

sul canale 52; Home & Garden HD sul canale 56;

sul canale 56; Motor Trend HD sul canale 59.

TV8 HD

Anche TV8 passa in HD, per l’appunto sul canale 8.

Altri canali HD

TV2000 sul canale 28;

sul canale 28; QVC sul canale 32;

sul canale 32; RTL 102.5 sul canale 35;

sul canale 35; Supertennis HD sul canale 64;

sul canale 64; Deejay TV sul canale 67;

sul canale 67; Radio Italia TV sul canale 70;

sul canale 70; Radio Kiss Kiss sul canale 158;

sul canale 158; RDS Social TV sul canale 265;

sul canale 265; Radio Z sul canale 266.

Canali in SD

Restano, invece, in versione SD, tra i canali più interessanti, K2 (sul canale 41) e Frisbee (sul canale 44), così come Cielo (sul canale 26) e Sky TG24, che nonostante il passaggio alla tecnologia MPEG4 non abbandonano la definizione standard. Per godere della visione di tutti i canali nelle posizioni che vi abbiamo illustrati potete passare un nuovo TV se il vostro non è compatibile o aggiungere un decoder digitale esterno con una spesa che si aggira sui 30 Euro.