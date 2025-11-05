iOS 26, Shazam passa al Liquid Glass

Apple ha aggiornato Shazam, l’app – acquisita nel 2018 e usata da milioni di persone per identificare un brano semplicemente facendolo ascoltare all’app oppure a iOS (dal Centro di Controllo).

La versione 26 dell’app vanta un nuovo, elegante look in stile Liquid Glass. Apple spiega che è possibile passare facilmente tra Home, Concerti e Cerca per un accesso pi rapido a tutti i modi preferiti di scoprire musica e eventi intorno all’utente.

I brani più recenti ora compaiono nella schermata Home, rendendo più facile ritrovare la musica scoperta con Shazam.

L’interfaccia Liquid Glass è ovviamente attiva sui dispositivi con iOS 26/iPadOS 26. Shazam richiede iOS 17/iPadOS 17 o versioni successive, “pesa” 66,2MB e si scarica gratis dall’App Store.

Da settembre 2018 Shazam fa parte della famiglia Apple. A giugno 2021 sono state superate 1 miliardo di ricerche al mese, a maggio 2022 i 2 miliardi di installazioni dal momento del lancio. Alcune curiosità: il primo brano shazamato è stato “Jeepster” di T. Rex (19 aprile 2002); il Primo brano a raggiungere 1000 shazam è stato “Cleanin’ Out My Closet” di Eminem (settembre 2002). Il primo brano a raggiungere un milione di shazam: “TiK ToK” di Ke$ha (febbraio 2010). Primo brano a raggiungere 10 milioni di shazam: “Somebody That I Used to Know” di Gotye featuring Kimbra (dicembre 2012). Il Primo artista a raggiungere 100 milioni di shazam: David Guetta (maggio 2015). Il pezzo che ha raggiunto più rapidamente 1 milione di shazam: “Butter” di BTS (in nove giorni). Il pezzo che ha raggiunto più rapidamente 20 milioni di shazam: “Dance Monkey” di Tones And I (in 219 giorni). Nel 2024 sono stati superati i 100 miliardi di brani riconosciuti.

Apple da qualche tempo propone Shazam anche per Apple Watch e macOS. La versione per watchOS permette di aggiungere il widget di Shazam alla Raccolta smart, che suggerisce in modo proattivo il riconoscimento dei brani ogni volta che viene rilevata della musica nelle vicinanze. Per chi è in movimento, l’integrazione di Shazam con il tasto Azione sui modelli pià recenti di di iPhone e Apple Watch consente di riconoscere brani con una pressione prolungata, e trovare il titolo di una canzone è ancora più facile. Shazam è disponibile l’esperienza anche per chi gli utenti Android; anche con le versioni pià recenti per Wear OS l’utente può riconoscere brani direttamente dallo smartwatch e il menu “Impostazioni rapide” di Shazam offre accesso diretto alla cronologia dell’utente.