Come bloccare l’avviso Alzati in Piedi di Apple Watch di notte

Nottambuli e sonnambuli potrebbero trovare fastidiosa la notifica Alzati in Piedi di Apple Watch: qui tre soluzioni per disattivarla di notte. Tra le funzionalità che Apple Watch mette a disposizione, la possibilità di monitorare il sonno programmando una routine che aiuta a raggiungere gli obiettivi prefissati.

È possibile indossare l’Apple Watch (ricaricandolo prima di coricarsi) e scoprire quanto tempo abbiamo trascorso approssimativamente in ciascuna fase del sonno (REM, Principale o Profondo) e quanti risvegli abbiamo avuto aprendo l’app Sonno e verificare i trend.

Se non volete che Apple Watch mostri il promemoria Alzati in piedi di notte, di seguito vi spieghiamo tre modi per disattivare le notifiche in questione.

Il modo più completo per disattivare le notifiche che invitano ad alzarsi è di impostare la modalità sonno:

Aprite l’app Salute sull’iPhone Selezionate “Sfoglia” in fondo a destra e da qui “Sonno” Selezionate “Configura Sonno”, selezionate “Modifica” per impostare i promemoria per andare a letto e l’eventuale sveglia.

Al termine della configurazione l’opzione Sonno si attiverà in base agli orari impostati per il riposo. In alternativa è possibile aprire l’app Sonno su Apple Watch (l’icona a forma di letto bianco su sfondo verde acqua) e seguire le indicazioni per creare un programma dedicato al sonno. Durante la full immersion Sonno, lo schermo di Apple Watch si disattiverà e verrà bloccato in modo da impedire risvegli.

Come modificare la Full Immersion sonno

Aprite Impostazioni su iPhone Selezionate Full Immersion e da qui Sonno (o altre full immersion che usate di notte) Selezionate “App” e da qui disattivate l’app Salute

Altri modi più semplici per disattivare l’avviso Alzati in piedi

Un modo diverso per disattivare gli avvisi Alzati in piedi di notte consiste semplicemente attivare l’opzione “Non disturbare”: basta aprire il centro di controllo, selezionare l’icona con la luna e scegliere “Non disturbare” e poi “fino a domani mattina”.

Altra alternativa è attivare la Modalità Spettacolo dal Centro di controllo (l’icona con le due maschere): questa evita che lo schermo di Apple Watch si accenda quando si alza il polso, affinché non si illumini e attiva anche la modalità Silenzioso.

