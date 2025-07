Nuova modalità risparmio energetico per Windows 11 da Microsoft

Microsoft sta testando in Windows 11 una nuova modalità di risparmio energetico adattiva che attiva e disattiva il risparmio energetico in base al carico di lavoro del sistema anziché la percentuale della batteria, puntando a prolungare la durata della batteria nei laptop senza modificare la luminosità dello schermo o altre impostazioni del display.

La nuova funzionalità è in fase di test per gli utenti Windows Insider e dovrebbe essere disponibile per tutti entro fine anno. Lo riferisce il sito statunitense The Verge spiegando che la modalità Risparmio Energetico di Windows 11 tipicamente abbassa la luminosità del display del 30%, disabilita gli effetti trasparenza e blocca le app che funzionano in background; sono altresì messi in pausa i download degli aggiornamenti di Windows e alcune app quali OneDrive, OneNote, e Phone Link (“Collegamento al telefono”) limitano le funzionalità di sincronizzazione. La nuova modalità di risparmio energetico adattiva, prevista solo per dispositivi con batteria, si avvierà o disattiverà automaticamente senza alterare la luminosità dello schermo.

“Il risparmio energetico adattivo è una funzionalità opzionale in grado di attivare o disattivare il risparmio energetico senza modificare la luminosità, tenendo conto dello stato di alimentazione del dispositivo e del carico del sistema”, spiega il Windows Insider team.

Energy saver gestisce automaticamente i processi di sistema e l’utilizzo dell’energia per un equilibrio ottimale tra le prestazioni del PC e una maggiore durata della batteria. Per prolungare la durata della batteria del PC, Microsoft suggerisce tipicamente di ridurre la luminosità dello schermo, la frequenza di aggiornamento, sfruttare uno sfondo scuro, un tema scuro, attivare la modalità aereo se non servono Internet, Bluetooth o altre comunicazioni wireless.

Altre novità presenti nella Build 27898 di Windows 11 distribuita sui canali Insider sono: il ridimensionamento automatico delle icone della barra delle applicazioni (quando la barra inizia a riempirsi di app aggiunte o aperte, le icone si ridurranno automaticamente), il ripristino rapido del computer in grado di rilevare e risolvere automaticamente alcuni problemi riducendo i tempi di inattività ed evita la necessità di interventi manuali e la possibilità di aggiungere parole personalizzate al dizionario in Accesso Vocale.