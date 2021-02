Disinstallate questa nota estensione per Chrome, è un malware

A luglio dello scorso anno Google ha rimosso 106 estensioni dannose di Google Chrome ma non è bastato: nelle scorse ore Big G ha rimosso la popolarissima estensione The Great Suspender da Google Chrome e l’ha classificata come malware. Si tratta di una nota estensione di Chrome che permette di sospendere le schede inutilizzate, riducendo al minimo l’utilizzo della memoria del browser.

Scaricata oltre 2 milioni di volte, l’estensione risultava facile da utilizzare, oltre che funzionale, e permetteva tramite un semplice clic di ripristinare le schede, non appena l’utente fosse pronto a riutilizzarla. The Great Suspender, insomma, è sempre stata una estensione consigliata per la sua capacità di ridurre l’utilizzo della memoria di Chrome, utile soprattutto per tutti coloro che eseguivano il browser su macchine un po’ datate.

Quando Google l’ha rimosso giovedì scorso, agli utenti è stato notificato un messaggio in cui si diceva che “Questa estensione contiene malware”, senza che però venisse fornita alcuna ulteriore informazione su come ripristinare le schede sospese, o sul motivo per cui effettivamente è stata rimossa.

Con la rimozione improvvisa dell’estensione The Great Suspender, gli utenti che avevano sospeso le schede sono rimasti sconvolti nel sapere che non avrebbero potuto accedervi nuovamente.

È possibile visualizzare un elenco di schede sospese tramite la funzione Cronologia incorporata su Chrome e utilizzare tale elenco per recuperare l’URL della pagina Web sospesa. Le istruzioni su come eseguire questa operazione, così come altri metodi, possono essere trovate su questa pagina di supporto. Tornando all’estensione, nel giugno 2020, lo sviluppatore di The Great Suspender l’aveva venduta a un’entità sconosciuta, ufficialmente per mancanza di tempo per mantenere adeguatamente aggiornato il progetto.

Già allora gli utenti avevano sospettato della vendita, soprattutto perché non si comprendeva il motivo per il quale qualcuno sarebbe stato interessato ad acquistare una estensione open source gratuita, che non generava entrate per lo sviluppatore. Poiché le estensioni gratuite sono state acquistate in passato e poi monetizzate con modifiche dannose, come l’inserimento di annunci o il furto di informazioni, gli utenti erano già allarmati che lo stesso sarebbe accaduto con The Great Suspender.

Sfortunatamente, le preoccupazioni non sono state disattese, e nell’ottobre 2020 è stato rilasciato un aggiornamento alla versione 7.1.8, che includeva script che tracciavano il comportamento dell’utente ed eseguivano codice recuperato da un server remoto. Questa attività dannosa ha portato Microsoft a rimuovere l’estensione da Microsoft Edge Store, fino alla nuova versione 7.1.9 senza gli script dannosi.

L’estensione, tuttavia, ha continuato a rimanere nelle mani di questi sviluppatori sconosciuti, che avrebbero potuto introdurre codice dannoso in un secondo momento, potenzialmente senza che gli utenti se ne accorgessero. Infine nelle scorse ore Google ha ritirato l’estensione dal Chrome Web Store, etichettandola come malware. Non è chiaro se Google abbia scoperto script dannosi aggiuntivi o abbia reagito alle sole preoccupazioni della comunità.

Per coloro che vogliono veramente utilizzare l’estensione The Great Suspender, la pagina del progetto GitHub continua a offrire la versione 7.1.6, che è la versione finale dell’estensione quando ancora era di proprietà dello sviluppatore originale e non contiene script dannosi.

