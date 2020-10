Disk Drill 4 per Mac, aggiornata l’utility per il ripristino dei file cancellati

Gli sviluppatori di CleverFiles hanno annunciato la disponibilità della nuova versione di Disk Drill 4 for Mac – software di recovering dei dati compatibile – tra le altre cose – anche con macOS 11 Big Sur. Disk Drill è in grado d ripristinare oltre 400 tipi di file scandagliando dischi interni, dischi esterni e altre tipologie di unità di storage collegate al Mac.

L’applicazione sfrutta algoritmi che, stando a quanto dichiara lo sviluppatore, sono in grado di identificare e ricostruire 400 differenti formati di file, incluse foto RAW, filmati e file audio. Gli sviluppatori riferiscono di avere aggiornato gli algoritmi a supporto delle unità FAT32, NTFS, HFS e APFS e, a loro dire, questi sono più efficienti e in grado di individuare ancora più file.

L’applicazione è in grado di recuperare file persi o cancellati dal disco interno del computer ma anche da unità esterne (collegate, ad esempio, via USB), da dispositivi mobili, da memory card, memorie interne di fotocamere digitali e così via. File cancellati per errore possono essere ripristinati grazie a una funzione denominata Quick Scan (utile se si ha l’accortezza di installare PRIMA che succeda un “disastro” il software Disk Drill). In caso di cancellazione di documenti che risalgono a date non recenti, è possibile tentare il recovering con il “Deep Scan”, funzione più lenta che effettua una ricerca approfondita sull’intero supporto alla ricerca di file perduti.

Stando a quanto riferiscono gli sviluppatori, la funzionalità Deep Scan funziona anche quando il disco non risulta formattato e lo spazio contrassegnato come “non allocato”. L’ultima release Disk Drill 4 integra novità per il recupero di foto e video, migliorando in vari modi gli algoritmi di recovering.

Tra i formati supportati ci sono le immagini di GoPro GPR, JP2, HEIC, WMF, Panasonic/Leica RAW, Panasonic RWL, Sony SR2 e SRF, Leaf MOS, Mamiya MEF, Epson ERF, Minolta MRW, Olympus ORF, Canon CR3, APM e altri ancora. Sono supportati come sempre BRAW (formato usato nel video editing), CinemaDNG, Canon CRM, MPC e altri ancora.

L’applicazione funziona anche in accoppiata a Time Machine, permettendo di analizzare i backup ed estrarre in sicurezza dati senza accedere alle funzionalità di ripristino dell’utility di Apple. Una funzione denominata “Data Shredder” permette invece di eliminare in modo definitivo i file rendendo impossibile il recovering. Non mancano funzioni per la ricerca di file duplicati e pulizia dei dischi.

La versione di prova di Disk Drill 4 (che è possibile scaricare dal sito dello sviluppatore) consente di verificare prima dell’acquisto i file che è possibile ripristinare. La versione Pro dell’utility è venduta 99 dollari (circa 84 euro) direttamente dal sito di CleverFiles. Il requisito minimo è macOS 10.11.6 El Capitan o seguenti. Con l’acquisto di Disk Drill PRO per Mac, si ottiene anche una licenza di Disk Drill per Windows.